El beneficio poco conocido de ANSES que paga $358.394 y puede tramitarse todo el año

El objetivo del beneficio es brindar un ingreso mensual a quienes, debido a una condición de salud permanente, no pueden desarrollar una actividad laboral que les permita generar recursos suficientes para su sustento.

Además del pago mensual, quienes obtienen la pensión también acceden a cobertura médica y otras prestaciones vinculadas al sistema de protección social.

Los requisitos para cobrar la Pensión No Contributiva

ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) establecen una serie de condiciones obligatorias para acceder al beneficio.

Los principales requisitos son:

Tener hasta 65 años .

. Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país.

Los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua .

. Contar con una incapacidad laboral del 66% o más , certificada mediante un Certificado Médico Oficial.

, certificada mediante un Certificado Médico Oficial. No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.

No trabajar en relación de dependencia.

No estar inscripto como autónomo o monotributista del régimen general.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Es importante remarcar que la simple existencia de una enfermedad o discapacidad no garantiza automáticamente el acceso a la prestación. Cada caso es evaluado de manera integral por los organismos correspondientes.

¿Con qué beneficios es incompatible?

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los interesados tiene que ver con las incompatibilidades.

La pensión no puede cobrarse junto con:

Otra jubilación.

Otra pensión nacional.

Prestaciones contributivas.

Prestaciones no contributivas incompatibles.

Trabajo registrado.

Monotributo tradicional.

Trabajo autónomo.

Además, tampoco es compatible con beneficios como:

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Asignación por Embarazo para Protección Social.

Sin embargo, sí resulta compatible con el Monotributo Social, una excepción contemplada por la normativa vigente.

Qué documentos se necesitan para iniciar el trámite

La documentación es uno de los puntos más importantes del proceso.

Los interesados deberán presentar:

Fotocopia del DNI (frente y dorso).

En caso de menores de edad, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores.

Certificado Médico Oficial (CMO) digital.

digital. Estudios médicos complementarios.

Historia clínica.

Formulario P.S. 6.4 , únicamente cuando interviene un apoderado.

, únicamente cuando interviene un apoderado. Fotocopias de toda la documentación presentada.

El Certificado Médico Oficial constituye el documento central del trámite.

Debe contener:

Diagnóstico completo.

Evolución de la enfermedad.

Limitaciones funcionales.

Porcentaje de incapacidad.

Estudios médicos que respalden el diagnóstico.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como mediante los canales digitales habilitados.

El procedimiento comienza con la obtención del Certificado Médico Oficial, emitido por profesionales autorizados en hospitales públicos.

Luego será necesario ingresar a Mi ANSES para verificar que toda la información personal esté correctamente registrada.

Es importante revisar:

Domicilio.

Datos personales.

Grupo familiar.

Cuenta bancaria.

Una vez corroborada esa información, el solicitante podrá iniciar la gestión correspondiente.

Si opta por la modalidad online deberá seleccionar la opción "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral", completar los formularios y adjuntar toda la documentación.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial deberán solicitar un turno y concurrir con:

DNI.

Certificado Médico Oficial.

Documentación respaldatoria.

Cómo es la evaluación de ANSES

Una vez presentada la solicitud, comienza una etapa de análisis.

Los organismos competentes revisarán:

La documentación médica.

La situación socioeconómica.

El cumplimiento de todos los requisitos legales.

En algunos casos podrán solicitar:

Estudios complementarios.

Entrevistas personales.

Nueva documentación médica.

Por ese motivo, el trámite puede demorar varios meses hasta que exista una resolución definitiva.

¿Cuánto cobra la Pensión por Invalidez en julio de 2026?

El monto de esta prestación equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que aumenta todos los meses conforme al esquema de movilidad vigente.

Durante julio de 2026, ANSES aplicó un incremento del 2,15%, calculado sobre la inflación de mayo informada por el INDEC.

Con esta actualización, la Pensión No Contributiva por Invalidez quedó establecida en:

PNC por Invalidez: $288.394 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total a cobrar en julio de 2026: $358.394.

Este ingreso mensual convierte a la prestación en una herramienta clave para miles de personas con discapacidad que no pueden acceder al mercado laboral y necesitan un respaldo económico para afrontar sus gastos cotidianos.

Un beneficio que puede solicitarse durante todo el año

A diferencia de otras prestaciones con plazos específicos, la Pensión No Contributiva por Invalidez puede solicitarse en cualquier momento del año, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos.

Por ese motivo, quienes consideren que cumplen las condiciones pueden iniciar el trámite sin esperar una convocatoria especial. La recomendación es revisar previamente toda la documentación médica y mantener actualizados los datos personales en ANSES para evitar demoras durante la evaluación.

Con un haber que en julio de 2026 alcanza los $358.394 gracias a la suma del bono extraordinario, esta prestación continúa siendo una de las ayudas económicas más importantes del sistema de seguridad social para personas con incapacidad laboral permanente y bajos recursos.