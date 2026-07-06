Tragedia en Puerto Madryn: imputaron por homicidio culposo al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries

Los investigadores sostienen que, al llegar al fondo, Devries y su pareja, ambos oriundos de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa. En ese contexto, la joven comenzó a presentar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia realizado por su compañero, quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento.

La autopsia determinó que no hubo intervención de terceros y confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión. El cuerpo de la joven fue hallado días después en Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, luego de intensos operativos de búsqueda realizados por la Prefectura Naval.

La imputación

La imputación fue presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos. La acusación sostiene que la actuación del instructor se apartó de los protocolos y de las normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo.

La conducta fue calificada de manera provisoria como homicidio culposo, figura prevista para los casos en los que una persona causa la muerte de otra por imprudencia, negligencia, impericia o por incumplimiento de los deberes de cuidado que tenía a su cargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía notificó formalmente al imputado sobre los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria. Además, solicitó la apertura formal de la investigación, lo que dio inicio a la etapa prevista en el Código Procesal Penal para profundizar la recolección de pruebas con vistas a una eventual acusación y la realización de un juicio oral.

El cuerpo fue hallado dos días más tarde por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el sector de popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809. (Foto: archivo)

La tragedia

Sofía Devries falleció el 16 de febrero durante una práctica de buceo en aguas profundas en Puerto Madryn. La joven había viajado a la ciudad junto a su pareja con el objetivo de obtener una certificación internacional en la actividad.

El cuerpo fue hallado dos días más tarde, el 18 de febrero, por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el sector de popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809. La embarcación permanece hundida desde hace una década, integra el parque subacuático de Puerto Madryn y se encuentra entre los puntos de inmersión más visitados de la zona.