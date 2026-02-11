En vivo Radio La Red
Policiales
Agresión
Bebé
Tragedia

Una discusión entre adultos terminó con una beba de 4 meses herida por un salvaje ataque

La menor debió ser asistida de urgencia tras quedar en medio de una discusión entre adultos en una fiesta local. La agresora, una docente de 23 años, está imputada por lesiones graves.

Indignación: detuvieron a una mujer acusada de atacar con un ladrillo a una beba de 4 meses

Indignación: detuvieron a una mujer acusada de atacar con un ladrillo a una beba de 4 meses

Una beba de cuatro meses resultó herida y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital luego de recibir el impacto de un ladrillo durante una discusión vecinal en Santiago del Estero. Por el hecho, una joven de 23 años fue detenida e imputada por el delito de lesiones graves.

El episodio ocurrió el pasado 8 de febrero en el marco de una fiesta que se realizaba en el Parque Güemes. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó como un altercado entre adultos que rápidamente escaló a agresiones físicas y verbales.

agresion

En medio del conflicto, una de las involucradas tomó un ladrillo y lo arrojó con fuerza. Sin embargo, el objeto no impactó en la persona a la que estaba dirigido, sino que golpeó a la beba, que se encontraba en brazos de su hermano.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital del Niño Jesús, donde los médicos lograron estabilizarla y constataron las lesiones sufridas. Se aguarda un nuevo parte médico para determinar si el golpe pudo haber dejado secuelas.

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó la detención de la agresora, una docente de 23 años. La investigación ahora se centra en la realización de peritajes en el lugar y en la reconstrucción de la trayectoria del objeto arrojado.

Violencia extrema: la mujer fue detenida

En paralelo, familiares de la víctima y testigos presenciales ya prestaron declaración ante la Justicia. “Es un hecho de una irracionalidad absoluta; la menor quedó en medio de un conflicto de adultos que casi termina en tragedia”, señalaron fuentes cercanas a la causa.

El fiscal Rafael Zanni indicó que el expediente continuará activo durante el plazo inicial de 15 días de detención, dispuesto por el Juzgado de Control y Garantías a cargo de Diego Vittar, que avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Tras ser detenida, la joven fue trasladada primero al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo, luego derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6 y finalmente alojada en la Alcaidía Zona Sur, donde permanece a disposición de la Justicia.

