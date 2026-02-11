Una discusión entre adultos terminó con una beba de 4 meses herida por un salvaje ataque

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó la detención de la agresora, una docente de 23 años. La investigación ahora se centra en la realización de peritajes en el lugar y en la reconstrucción de la trayectoria del objeto arrojado.

Violencia extrema: la mujer fue detenida

En paralelo, familiares de la víctima y testigos presenciales ya prestaron declaración ante la Justicia. “Es un hecho de una irracionalidad absoluta; la menor quedó en medio de un conflicto de adultos que casi termina en tragedia”, señalaron fuentes cercanas a la causa.

El fiscal Rafael Zanni indicó que el expediente continuará activo durante el plazo inicial de 15 días de detención, dispuesto por el Juzgado de Control y Garantías a cargo de Diego Vittar, que avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Tras ser detenida, la joven fue trasladada primero al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo, luego derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6 y finalmente alojada en la Alcaidía Zona Sur, donde permanece a disposición de la Justicia.