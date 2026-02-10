Video: un joven de 18 años sacó un arma en medio de una fiesta y le disparó a una chica

Los médicos constataron que una de ellas presentaba una puñalada, lesión provocada por arma blanca, mientras que la otra tenía impactos de bala en el cuerpo. Ambas recibieron atención inmediata, fueron estabilizadas y, según indicaron medios locales, se encuentran fuera de peligro.

Dos detenidos por la fiesta en Chaco que estuvo al borde de la tragedia

La Policía tomó intervención tras las denuncias de las víctimas y los testigos. La División Delitos Contra las Personas inició la investigación con el análisis de las filmaciones y los primeros testimonios, lo que permitió identificar rápidamente al presunto autor de los disparos: un joven de 18 años, que fue detenido horas después del hecho.

Por disposición de la fiscal Ingrid Wenner, a cargo de la causa, también se ordenó la aprehensión de una mujer de 26 años, señalada como la posible responsable de la agresión con cuchillo contra una de las chicas.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Este martes estaban previstos sus respectivos interrogatorios ante la fiscalía para que brinden su versión de los hechos.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el conflicto se inició como un enfrentamiento directo entre las dos adolescentes heridas, con intervención de un arma blanca, lo que habría llevado al joven de 18 años a sacar el arma de fuego y disparar en medio del caos.