Policiales
Video
disparos
Violencia

Video: un joven de 18 años sacó un arma en medio de una fiesta y le disparó a una chica

El violento episodio fue grabado por uno de los presentes, quien registró el momento en que el agresor efectúa tres disparos.

Un joven de 18 años sacó un arma en medio de una fiesta y le disparó a una chica

Un joven de 18 años sacó un arma en medio de una fiesta y le disparó a una chica

Una fiesta en Chaco estuvo al borde de la tragedia. Un joven de 18 años sacó un arma de fuego, comenzó a disparar e hirió a una chica luego de una pelea desatada en el patio de una casa ubicada en el barrio Villa Prosperidad, en Resistencia. En paralelo, otra adolescente también sufrió una lesión con un arma blanca.

La brutal frase que habría dicho el asesino de su vecino antes darle el último disparo en el piso.

El violento episodio, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando una discusión entre los asistentes derivó en una pelea que rápidamente se descontroló. Lo que comenzó con insultos y forcejeos escaló a golpes de puño, patadas y empujones, hasta que aparecieron las armas: primero un cuchillo y luego un revólver.

Un video grabado por uno de los presentes, que se viralizó en redes sociales, registra el momento más estremecedor: una joven cae al suelo y, pese a estar indefensa, el agresor le dispara al menos tres veces a corta distancia.

Tras la abrupta interrupción de la fiesta, cerca del mediodía, dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Julio C. Perrando.

Los médicos constataron que una de ellas presentaba una puñalada, lesión provocada por arma blanca, mientras que la otra tenía impactos de bala en el cuerpo. Ambas recibieron atención inmediata, fueron estabilizadas y, según indicaron medios locales, se encuentran fuera de peligro.

Dos detenidos por la fiesta en Chaco que estuvo al borde de la tragedia

La Policía tomó intervención tras las denuncias de las víctimas y los testigos. La División Delitos Contra las Personas inició la investigación con el análisis de las filmaciones y los primeros testimonios, lo que permitió identificar rápidamente al presunto autor de los disparos: un joven de 18 años, que fue detenido horas después del hecho.

Por disposición de la fiscal Ingrid Wenner, a cargo de la causa, también se ordenó la aprehensión de una mujer de 26 años, señalada como la posible responsable de la agresión con cuchillo contra una de las chicas.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Este martes estaban previstos sus respectivos interrogatorios ante la fiscalía para que brinden su versión de los hechos.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el conflicto se inició como un enfrentamiento directo entre las dos adolescentes heridas, con intervención de un arma blanca, lo que habría llevado al joven de 18 años a sacar el arma de fuego y disparar en medio del caos.

