En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
La Plata
Navidad
Tragedia

La Plata: discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo

El hecho se precipitó cuando el agresor abrió fuego desde la ventana de su departamento. El sospechoso quedó detenido y le incautaron varias armas.

Discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo. 

Discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo. 

Un hombre de 68 años fue detenido acusado de matar de un disparo a su vecino durante la madrugada de Navidad en La Plata, tras una violenta discusión desatada por el uso de pirotecnia. El crimen ocurrió en un monoblock ubicado sobre la calle 609 entre 3 y 4, en la periferia de la ciudad.

Leé también Quién es "El Tío", el detenido número 12 por el triple crimen narco que conmocionó al país
Los investigadores lo ubican en un rol jerárquico dentro de la organización criminal vinculada a los asesinatos.

El hecho se precipitó cuando el agresor abrió fuego desde la ventana de su departamento contra un grupo de personas. Uno de los tiros impactó en el cuello y el hombro de Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.

Personal del Comando Patrulla llegó al complejo habitacional tras recibir una alerta por la presencia de un herido de arma de fuego. Al ingresar al edificio encontraron a varios vecinos consternados y a la víctima tendida sin vida en el descanso de la escalera.

Embed

Testigos indicaron que el conflicto comenzó cuando los hijos de Ramírez encendían pirotecnia por la Navidad, situación que habría provocado la reacción del hombre mayor, quien respondió realizando disparos desde el interior de su domicilio.

Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta estaba entreabierta, y sorprendieron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. Fue reducido y detenido sin resistencia durante el allanamiento en donde además secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, presuntamente utilizada en el ataque, una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones. Ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

armas-crimen-barrio-aeropuerto
El sospechoso qued&oacute; detenido y le incautaron varias armas.

El sospechoso quedó detenido y le incautaron varias armas.

La tensión en el barrio escaló tras el crimen

El fiscal Patricio Barraza, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de La Plata, se presentó en el lugar junto al gabinete de homicidios de la DDI para coordinar pericias, preservar la escena y disponer el traslado del cuerpo a la morgue.

La tensión en el barrio escaló tras el crimen: vecinos enfurecidos incendiaron un Peugeot 504 propiedad del imputado como represalia, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes y contener la situación.

El acusado fue trasladado a la comisaría y quedó detenido imputado por el delito de homicidio. La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, vivía en el mismo monoblock y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron la tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Plata Navidad Vecino disparos
Notas relacionadas
Doble crimen de San Luis: la entrevista radial que desató la furia de la familia de las víctimas
Inesperado giro y detención en el triple crimen de Lara, Morena y Brenda
"Esta Navidad...": el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar