La Plata: discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo
El hecho se precipitó cuando el agresor abrió fuego desde la ventana de su departamento. El sospechoso quedó detenido y le incautaron varias armas.
Discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo.
Un hombre de 68 años fue detenido acusado de matar de un disparo a su vecino durante la madrugada de Navidad en La Plata, tras una violenta discusión desatada por el uso de pirotecnia. El crimen ocurrió en un monoblock ubicado sobre la calle 609 entre 3 y 4, en la periferia de la ciudad.
El hecho se precipitó cuando el agresor abrió fuego desde la ventana de su departamento contra un grupo de personas. Uno de los tiros impactó en el cuello y el hombro de Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.
Personal del Comando Patrulla llegó al complejo habitacional tras recibir una alerta por la presencia de un herido de arma de fuego. Al ingresar al edificio encontraron a varios vecinos consternados y a la víctima tendida sin vida en el descanso de la escalera.
Embed
Testigos indicaron que el conflicto comenzó cuando los hijos de Ramírez encendían pirotecnia por la Navidad, situación que habría provocado la reacción del hombre mayor, quien respondió realizando disparos desde el interior de su domicilio.
Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta estaba entreabierta, y sorprendieron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. Fue reducido y detenido sin resistencia durante el allanamiento en donde además secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, presuntamente utilizada en el ataque, una escopeta especial reforzada calibre 20,un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones. Ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.
La tensión en el barrio escaló tras el crimen
El fiscal Patricio Barraza, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de La Plata, se presentó en el lugar junto al gabinete de homicidios de la DDI para coordinar pericias, preservar la escena y disponer el traslado del cuerpo a la morgue.
La tensión en el barrio escaló tras el crimen: vecinos enfurecidos incendiaron un Peugeot 504 propiedad del imputado como represalia, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes y contener la situación.
El acusado fue trasladado a la comisaría y quedó detenido imputado por el delito de homicidio. La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, vivía en el mismo monoblock y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron la tragedia.