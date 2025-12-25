La Plata: discutió por pirotecnia en Navidad y mató a su vecino de un disparo

Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta estaba entreabierta, y sorprendieron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. Fue reducido y detenido sin resistencia durante el allanamiento en donde además secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, presuntamente utilizada en el ataque, una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones. Ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

armas-crimen-barrio-aeropuerto El sospechoso quedó detenido y le incautaron varias armas.

La tensión en el barrio escaló tras el crimen

El fiscal Patricio Barraza, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de La Plata, se presentó en el lugar junto al gabinete de homicidios de la DDI para coordinar pericias, preservar la escena y disponer el traslado del cuerpo a la morgue.

La tensión en el barrio escaló tras el crimen: vecinos enfurecidos incendiaron un Peugeot 504 propiedad del imputado como represalia, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes y contener la situación.

El acusado fue trasladado a la comisaría y quedó detenido imputado por el delito de homicidio. La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, vivía en el mismo monoblock y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron la tragedia.