La inquietante foto hallada en el celular de Claudio Barrelier y un dato alarmante: ya hablan de seis víctimas

En diálogo con El Doce, la letrada consideró que la aparición de la imagen fortalece la hipótesis de que el acusado podría haber atacado a otras mujeres durante varios años. “No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba”, afirmó Analiz.

Femicidio de Agostina Vega: el inquietante hallazgo en el celular de Barrelier. (Foto: archivo)

Además de los episodios que ya forman parte de expedientes judiciales, varias jóvenes se acercaron recientemente para contar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado. Uno de los testimonios corresponde a una persona que denunció haber sufrido un abuso cuando tenía 11 años, mientras que Barrelier tenía entre 18 y 19.

Según la abogada, al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. En uno de esos casos, la víctima no había podido reconocer inicialmente al presunto agresor y habría logrado identificar a Barrelier después de que el femicidio de Agostina tomara estado público.

El celular de Barrelier ya había sido secuestrado en otra investigación

Otro de los puntos que generó cuestionamientos es que el teléfono en el que apareció la fotografía ya había estado en poder de la Justicia durante una investigación anterior.

Actualmente, el dispositivo forma parte de la causa encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien consiguió recuperar información que, según explicó Analiz, había sido eliminada por Barrelier. “En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo la abogada.

Para la representante del padre de Agostina, el dato adquiere especial relevancia después del femicidio. En ese sentido, cuestionó la actuación judicial en las investigaciones anteriores y consideró que una intervención previa podría haber cambiado el curso de los acontecimientos.

Fernanda Analiz, abogada del padre de Agostina. (Foto: captura)

“El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”, afirmó. Ahora, los investigadores intentan identificar a la mujer que aparece maniatada en la fotografía de 2024 y determinar si existe alguna relación entre esa imagen y los testimonios que fueron incorporándose al expediente.

Qué se investiga sobre la pareja de Claudio Barrelier

En paralelo, la Justicia mantiene bajo investigación a Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien permanece detenida y está acusada de encubrimiento.

Según explicó Analiz, Palmero habría estado presente en situaciones relacionadas tanto con el caso de Agostina como con el episodio investigado durante 2025. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer que haya tenido alguna participación en el hecho relacionado con la fotografía encontrada en el celular.

Las pericias sobre el dispositivo continúan mientras los investigadores buscan identificar a la mujer de la imagen. Al mismo tiempo, la aparición de nuevos testimonios podría elevar el número de presuntas víctimas atribuidas a Barrelier y ampliar aún más la investigación judicial.