Una prótesis sería la clave para resolver el femicidio de la mujer de 92 años. (Foto: gentilez portal Río Negro)

El accidente ferroviario que sufrió el acusado y la prueba clave del femicidio

Hace más de diez años, Bongiovanni fue atropellado por un tren en las inmediaciones del Casino Magic de Neuquén. Como consecuencia de las graves lesiones, permaneció internado en terapia intensiva y debieron amputarle la pierna derecha y la mano izquierda.

Desde entonces, utilizaba una prótesis ortopédica que ahora está bajo análisis judicial ante la sospecha de que habría sido empleada durante el femicidio. El acusado llegó a la audiencia de imputación con muletas. Su abogado defensor, Horacio Briges Doyhenard, cuestionó que no se hubiera contemplado la discapacidad de su asistido y solicitó la devolución del elemento.

Sin embargo, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel rechazó el pedido por la relevancia de la prótesis para la investigación y dispuso que se gestionara la entrega de otra a través del sistema de salud. Los peritajes buscarán determinar si la pierna ortopédica fue efectivamente utilizada durante la agresión.

Florencia Ferreyra, víctima de femicidio. (Foto: gentileza elonce)

La Justicia dictó un año de prisión preventiva para el nieto de la víctima

Bongiovanni quedó imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito y por mediar violencia de género.

El magistrado ordenó un año de prisión preventiva para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía avance con la investigación. Durante ese período, los investigadores buscarán completar las pericias y reunir nuevas pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio de Florencia Ferreyra.