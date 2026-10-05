Otro macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier que genera estupor

El peritaje permitió recuperar información que había sido eliminada

Uno de los principales objetivos del análisis fue determinar si el dispositivo todavía conservaba información que pudiera resultar útil para la investigación.

Aunque determinados archivos y conversaciones habían sido eliminados, los especialistas lograron extraer y recuperar parte de esos datos. El procedimiento permitió ampliar el volumen de información disponible y sumar nuevos elementos que ahora son evaluados dentro del expediente.

La información recuperada no se limitó a un único tipo de archivo. Los peritos trabajaron sobre diferentes fuentes y plataformas para intentar establecer una secuencia de acontecimientos y conocer con mayor precisión qué contactos mantenía Barrelier, qué comunicaciones había realizado y cuáles habían sido sus actividades digitales.

Entre los registros examinados aparecen conversaciones de WhatsApp, intercambios realizados mediante Instagram, llamadas telefónicas y búsquedas efectuadas a través de internet.

También fueron considerados datos vinculados con viajes y aplicaciones utilizadas para gestionar traslados, una información que puede ser relevante cuando los investigadores intentan reconstruir los desplazamientos de una persona durante un período determinado.

El valor del peritaje radica justamente en la posibilidad de observar esos datos de manera conjunta. Un mensaje aislado puede tener una interpretación limitada, pero al compararlo con llamadas, búsquedas, fotografías o registros de movimientos, puede contribuir a construir una cronología más completa.

Por eso, la información recuperada del dispositivo fue incorporada al análisis de la causa y ahora deberá ser evaluada por la Justicia.

Las 377 búsquedas que quedaron bajo análisis judicial

Uno de los puntos que más llamó la atención dentro del material recuperado fue la existencia de al menos 377 búsquedas relacionadas con Agostina Vega y con contenido de carácter sexual.

De acuerdo con la información difundida sobre el peritaje, dentro de ese conjunto aparecieron términos vinculados con abuso sexual infantil.

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación y llevó a que parte del material sea analizado dentro de un expediente separado. Se trata de una pesquisa relacionada con la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, que deberá avanzar por sus propios canales judiciales.

La existencia de estas búsquedas representa uno de los elementos que ahora deberán ser contextualizados por los investigadores. El análisis forense de un dispositivo no se limita a identificar qué palabras fueron ingresadas en un buscador: también busca establecer cuándo se realizaron esas búsquedas, desde qué dispositivo, qué otros registros aparecen asociados y qué relación tienen con el resto de la evidencia.

En este caso, esos datos fueron recuperados en el marco del peritaje realizado sobre el teléfono de Barrelier y quedaron a disposición de la Justicia.

Es importante remarcar que la incorporación de un elemento a una investigación no equivale automáticamente a una condena ni determina por sí misma una responsabilidad penal. El valor probatorio de cada registro deberá ser establecido durante el proceso judicial correspondiente.

El vínculo previo entre Barrelier y la familia de Agostina

Otro de los aspectos que volvió a quedar bajo análisis a partir de la información reunida es el vínculo que existía entre Claudio Barrelier y Agostina Vega antes del crimen.

Según lo informado durante la investigación, Barrelier había mantenido anteriormente una relación de pareja con la madre de la adolescente. A partir de esa relación se habría establecido un vínculo de confianza con Agostina.

Ese antecedente resulta relevante para los investigadores porque permite analizar el contexto en el que se produjo la relación entre el acusado y la víctima.

La reconstrucción de los vínculos previos es una de las tareas centrales en investigaciones de este tipo. Los investigadores procuran determinar cómo se conocían las personas involucradas, qué tipo de contacto tenían, desde cuándo se comunicaban y cuáles eran las circunstancias en las que se encontraban.

En ese sentido, los datos recuperados del celular pueden complementar otros elementos ya incorporados a la causa.

Los mensajes, llamadas y registros de actividad digital son analizados junto con el resto de las pruebas para determinar si existe una conexión temporal y material con los acontecimientos que terminaron con la muerte de Agostina.

La información de WhatsApp e Instagram también fue recuperada

El análisis del teléfono permitió acceder a información procedente de distintas plataformas de comunicación.

Entre los datos mencionados aparecen intercambios de WhatsApp e Instagram, dos canales que pueden aportar información sobre las relaciones personales y las comunicaciones mantenidas antes de un hecho investigado.

Los peritos también revisaron llamadas y otros datos almacenados en el dispositivo. La intención fue reconstruir, en la medida de lo posible, la actividad digital del acusado y sus contactos.

En una investigación judicial, este tipo de información puede ser utilizada para establecer horarios, secuencias de comunicación y eventuales coincidencias con otros elementos de la causa.

Las fotografías y archivos digitales recuperados también forman parte del material que debe ser examinado.

El procedimiento adquiere particular relevancia porque algunos de esos elementos habían sido eliminados previamente. La posibilidad de recuperarlos permitió a los investigadores acceder a una cantidad de información que no estaba disponible en una primera instancia.

Los registros de viajes sumaron otro elemento a la reconstrucción

El peritaje también contempló información relacionada con viajes y traslados gestionados a través de aplicaciones.

Estos datos pueden ser utilizados para reconstruir movimientos y establecer una línea temporal. En una causa de características complejas, conocer dónde estuvo una persona, cuándo realizó determinados desplazamientos y qué comunicaciones mantuvo durante ese período puede ayudar a confrontar distintas hipótesis.

Por ese motivo, los registros digitales fueron incorporados al conjunto de información que analiza la Justicia.

El objetivo no consiste únicamente en observar cada dato de manera independiente, sino en comparar los distintos registros para establecer coincidencias y posibles conexiones.

Una llamada, por ejemplo, puede adquirir otro significado cuando se la analiza junto con una búsqueda realizada pocos minutos antes o con un traslado registrado en una aplicación. De la misma manera, una conversación puede ser contrastada con fotografías, ubicaciones y otros elementos.

Ese trabajo de correlación forma parte de la tarea de los especialistas encargados de analizar la evidencia digital.

La recuperación de datos abrió una investigación paralela

Uno de los efectos más importantes del nuevo peritaje fue que algunos de los elementos detectados dieron lugar a un expediente independiente del proceso principal por el femicidio.

La nueva investigación está vinculada con la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

La apertura de esta pesquisa significa que la Justicia deberá analizar específicamente ese material y determinar su procedencia, características y eventual relevancia penal.

Se trata de un procedimiento distinto de la causa por la muerte de Agostina, aunque ambos expedientes pueden compartir elementos surgidos del mismo análisis tecnológico.

La separación de las investigaciones permite que cada hecho sea evaluado dentro del marco jurídico que corresponda y evita que distintas hipótesis queden mezcladas dentro de un mismo proceso.

La causa por el femicidio ya fue elevada a juicio

Mientras continúa el análisis de los nuevos elementos digitales, el expediente principal por el crimen de Agostina Vega ya fue elevado a juicio.

Esto significa que la investigación ingresó en una etapa diferente. Luego de la instrucción y de la recopilación de pruebas, el caso será llevado ante un tribunal, que deberá analizar los elementos presentados por las partes.

Claudio Barrelier es el principal acusado y deberá responder en el proceso judicial por los hechos que se le atribuyen.

La nueva información surgida del teléfono puede formar parte del material que las partes intenten incorporar o valorar durante las distintas etapas del proceso, aunque su admisibilidad y alcance deberán ser determinados por las autoridades judiciales.

La recuperación de información digital puede resultar significativa en una causa de estas características, pero no reemplaza la valoración integral de la prueba.

El tribunal deberá considerar el conjunto de los elementos disponibles y escuchar las posiciones de las distintas partes antes de adoptar una decisión.

Qué deberá determinar ahora la Justicia

A partir del nuevo material, uno de los principales desafíos será establecer qué relación existe entre los datos recuperados y los hechos investigados.

No todos los registros encontrados en un teléfono tienen necesariamente el mismo valor probatorio. Los investigadores deben determinar su autenticidad, contexto y vinculación con la persona que utilizó el dispositivo.

En ese proceso pueden ser importantes cuestiones como las fechas, los horarios, las conversaciones completas, los archivos asociados y la coincidencia con otros elementos de la investigación.

También será necesario determinar el alcance que tendrán las búsquedas detectadas y el material que originó la investigación paralela.

El hecho de que se hayan recuperado datos que habían sido eliminados aporta una nueva dimensión al expediente, pero será la Justicia la que deberá establecer qué significado concreto tiene cada uno de esos elementos.

La evidencia digital, además, debe ser interpretada en conjunto con las pruebas testimoniales, documentales y periciales que ya forman parte de la causa.

Un nuevo capítulo antes del juicio

El caso Agostina Vega atraviesa así una etapa determinante. Mientras la causa principal avanza hacia el juicio contra Barrelier, el análisis forense de su teléfono permitió incorporar información que hasta ahora no estaba disponible para los investigadores.

Los mensajes, fotografías, llamadas, búsquedas y registros vinculados con movimientos forman parte del nuevo conjunto de datos que deberán ser evaluados.

A esto se suma la detección de al menos 377 búsquedas relacionadas con la víctima y contenido sexual, un hallazgo que derivó en una investigación independiente por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Al mismo tiempo, el antecedente del vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina vuelve a cobrar relevancia dentro de la reconstrucción del contexto previo al crimen.

Todos estos elementos deberán atravesar ahora las distintas instancias judiciales. La información recuperada puede aportar nuevas líneas de análisis, pero no constituye por sí sola una determinación de culpabilidad.

Con el juicio ya encaminado, el contenido del peritaje podría convertirse en uno de los puntos que las partes intenten discutir durante el proceso. La Justicia deberá determinar finalmente qué valor tiene cada evidencia y cómo se relaciona con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

Así, el caso Agostina Vega suma un nuevo capítulo a partir del análisis tecnológico de un teléfono que, pese a haber tenido información eliminada, todavía conservaba datos que los especialistas lograron recuperar y que ahora forman parte de una investigación que continúa avanzando.