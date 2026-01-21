Videos inéditos del robo en el Museo del Louvre: así fue el momento en que el que se llevaron las joyas

Los nuevos videos muestran claramente cómo cuatro individuos entraron al museo portando herramientas eléctricas, destrozaron las vitrinas y huyeron sin que guardias los detuvieran, lo que ha generado un fuerte debate sobre los protocolos de seguridad del Louvre y la capacitación de su personal.

Las secuencias también evidencian fallas estructurales en la vigilancia: algunos puntos críticos del museo no estaban cubiertos adecuadamente por cámaras, lo que permitió a los asaltantes moverse sin ser detectados hasta ahora.

Ante la presión pública y política, las autoridades han anunciado que instalarán alrededor de 100 nuevas cámaras de vigilancia en el recinto para finales de 2026, como parte de un plan de reforzamiento de la seguridad.

El caso, que conmocionó a Francia y al mundo, sigue generando interrogantes sobre posibles complicidades internas y la responsabilidad de los responsables de la custodia de estas valiosas piezas.

Un delincuente destroza las vitrinas para robar mientras los guardias del museo solo miran en un rincón de la amplia sala.

Imágenes que muestran impunidad y complacencia

Estas nuevas imágenes, dadas a conocer, ya están siendo analizadas por la policía que lleva casi 4 meses sin resultados. Apenas recuperaron unas joyas y porque los ladrones las abandonaron en su huida. Como si lo hubiesen tenido preparado. Robar más de lo planeado, para descartar algo en la huida y distraer a los policías en la búsqueda.

Estas imágenes inéditas del robo al Museo del Louvre muestran por primera vez cómo se ejecutó el golpe que conmocionó a Francia y al mundo. La televisión francesa difundió grabaciones captadas por cámaras de seguridad del interior del museo durante el robo de joyas históricas de la Corona francesa ocurrido el 19 de octubre de 2025 en la Galería de Apolo.

Según el material emitido este domingo en programas como Sept à Huit de TF1 y Complément d’enquête de France Télévisions, los asaltantes, disfrazados como trabajadores, ingresaron al museo por una ventana elevada utilizando un montacargas y, en apenas cuatro minutos, forzaron varias vitrinas con herramientas eléctricas para sustraer al menos ocho joyas patrimoniales, incluida la valiosa diadema de la emperatriz Eugénie.

Las imágenes muestran a dos de los delincuentes, uno con chaleco fluorescente y otro con casco, rompiendo los cristales mientras varios miembros de seguridad permanecen en el lugar y no intervienen directamente. Lo que llama la atención, además de lo perfectamente establecido del plan de los delincuentes, es que los guardias, solo se paran a mirar.

Incluso uno de ellos toma una barra de hierro, que se usa para marcar senderos o pasos a los visitantes, pero como defensa y no para intentar detener al ladrón que destroza sin cuidado alguno las vitrinas del museo.

Parte del personal se limita a observar o a evacuar visitantes y declaró que no están entrenados para confrontar a ladrones armados con herramientas de corte.

El botín está valorado en unos 88 millones de euros y, pese a que varios sospechosos han sido arrestados y procesados en los meses que siguieron al asalto, las piezas robadas siguen sin ser recuperadas, según fuentes judiciales y de investigación.

El espectacular robo, que tuvo lugar a plena luz del día y mientras el museo estaba abierto al público, desnudó graves fallos de seguridad en uno de los centros culturales más importantes del mundo. Un informe administrativo posterior reveló que gran parte del museo carecía de cobertura completa de videovigilancia y que el sistema de cámaras no protegía adecuadamente los accesos utilizados por los asaltantes.

El área de cultura del gobierno de Macron, tras el robo, señaló directamente la incompetencia de los directivos del museo para garantizar la seguridad de las obras que allí se exhiben.

Cómo fue el robo al museo del Louvre.

Desde entonces, el caso ha generado un debate intenso sobre la modernización de los protocolos de seguridad en museos y la responsabilidad de las autoridades culturales. Las nuevas imágenes han reavivado la presión sobre los gestores del Louvre y el Gobierno francés para que aceleren las reformas y esclarezcan cómo fue posible que un robo de tal magnitud ocurriera en uno de los museos más vigilados del mundo.