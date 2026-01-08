En vivo Radio La Red
Policiales
Robo
La Matanza
Inseguridad

Violento robo en un restaurante de La Matanza: le apuntaron a un nene y golpearon a empleados

Los asaltantes llegaron encapuchados y con guantes amarillos. Una de las hipótesis apunta a una banda que cometió diferentes asaltos en los últimos días.

Un violento asalto conmocionó a la localidad bonaerense de San Justo, donde seis delincuentes armados ingresaron a un bodegón, golpearon a los empleados y le apuntaron con un arma a un nene de 11 años para robarle el celular. El hecho ocurrió en el partido de La Matanza y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El ataque se produjo en un comercio ubicado en el cruce de las calles Illia y Jujuy. En las imágenes se observa cómo los asaltantes ingresaron encapuchados, con guantes y armas de fuego, se dispersaron dentro del establecimiento y comenzaron a llevarse dinero y objetos de valor.

En el interior del bodegón se encontraban el dueño, empleados y algunos clientes, que fueron empujados y obligados a tirarse al piso. El robo duró apenas unos minutos, pero la violencia fue extrema: los ladrones apuntaron a un chico de 11 años para robarle el celular y golpearon con un arma a un joven que hacía delivery, al que dejaron tendido en el suelo.

La secuencia refleja un patrón de inseguridad creciente en la zona. Apenas 10 minutos antes del asalto, otro repartidor había sido robado y baleado a pocas cuadras del lugar.

El relato del dueño del bodegón

Sebastián, propietario del local, contó cómo se desarrolló el ataque. “Un cliente había pedido empanadas y las estaba esperando afuera, en su camioneta Amarok. Ahí aparecen estos muchachos que le apuntan a él y a su hijo de 11 años”, relató.

Según explicó, el objetivo inicial de los delincuentes era la camioneta, pero aprovecharon la situación para ingresar al comercio. “Empezaron a robarle a los clientes, había gente afuera a la que tiraron al piso. Yo esquivé a uno que venía corriendo”, recordó.

El comerciante señaló que el delivery fue quien recibió los golpes más fuertes y se mostró especialmente conmovido por la situación del menor. “Ver al nene en ese estado fue lo peor. Estaba muy nervioso, le sangraba la nariz. Llamamos a una ambulancia, pero nunca llegó”, lamentó.

El chico también fue víctima del robo. “Nos decía llorando que había juntado peso por peso para comprarse ese celular. Les pedía perdón a los clientes y repetía que solo quería comer unas empanadas e irse a dormir”, contó Sebastián.

Los asaltantes llegaron encapuchados y con guantes amarillos.

La camioneta Amarok fue hallada a unas 20 cuadras, sin faltantes. Las víctimas sufrieron golpes y el robo de celulares y documentación, pero todas se encuentran fuera de peligro.

Sospechan que es la misma banda

El violento episodio se suma a otro asalto ocurrido este lunes en San Justo, que también quedó grabado por cámaras de seguridad. En ese caso, un comerciante fue perseguido a tiros y golpeado por delincuentes armados, y los investigadores no descartan que se trate de la misma banda.

El hecho ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, sobre la calle Virrey Cisneros al 3500, casi esquina Pampa. Allí, el dueño de un taller de tapizados había estacionado su camioneta cuando un Volkswagen Polo Track gris le bloqueó la salida. De inmediato, al menos cuatro delincuentes armados descendieron del vehículo.

El violento episodio se suma a otro asalto ocurrido este lunes en San Justo.&nbsp;

La víctima intentó escapar corriendo y arrojó las llaves durante la huida, pero uno de los asaltantes lo persiguió y le disparó varias veces. Al doblar la esquina, el comerciante cayó al suelo. Según relató luego, el delincuente lo interrogó para saber si era policía y, tras golpearlo con el arma, le robó la camioneta y escapó con sus cómplices.

