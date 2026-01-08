Violento robo en un restaurante de La Matanza: le apuntaron a un nene y golpearon a empleados

Embed

El relato del dueño del bodegón

Sebastián, propietario del local, contó cómo se desarrolló el ataque. “Un cliente había pedido empanadas y las estaba esperando afuera, en su camioneta Amarok. Ahí aparecen estos muchachos que le apuntan a él y a su hijo de 11 años”, relató.

Según explicó, el objetivo inicial de los delincuentes era la camioneta, pero aprovecharon la situación para ingresar al comercio. “Empezaron a robarle a los clientes, había gente afuera a la que tiraron al piso. Yo esquivé a uno que venía corriendo”, recordó.

El comerciante señaló que el delivery fue quien recibió los golpes más fuertes y se mostró especialmente conmovido por la situación del menor. “Ver al nene en ese estado fue lo peor. Estaba muy nervioso, le sangraba la nariz. Llamamos a una ambulancia, pero nunca llegó”, lamentó.

El chico también fue víctima del robo. “Nos decía llorando que había juntado peso por peso para comprarse ese celular. Les pedía perdón a los clientes y repetía que solo quería comer unas empanadas e irse a dormir”, contó Sebastián.

Captura Los asaltantes llegaron encapuchados y con guantes amarillos.

La camioneta Amarok fue hallada a unas 20 cuadras, sin faltantes. Las víctimas sufrieron golpes y el robo de celulares y documentación, pero todas se encuentran fuera de peligro.

Sospechan que es la misma banda

El violento episodio se suma a otro asalto ocurrido este lunes en San Justo, que también quedó grabado por cámaras de seguridad. En ese caso, un comerciante fue perseguido a tiros y golpeado por delincuentes armados, y los investigadores no descartan que se trate de la misma banda.

El hecho ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, sobre la calle Virrey Cisneros al 3500, casi esquina Pampa. Allí, el dueño de un taller de tapizados había estacionado su camioneta cuando un Volkswagen Polo Track gris le bloqueó la salida. De inmediato, al menos cuatro delincuentes armados descendieron del vehículo.

san-justovv El violento episodio se suma a otro asalto ocurrido este lunes en San Justo.

La víctima intentó escapar corriendo y arrojó las llaves durante la huida, pero uno de los asaltantes lo persiguió y le disparó varias veces. Al doblar la esquina, el comerciante cayó al suelo. Según relató luego, el delincuente lo interrogó para saber si era policía y, tras golpearlo con el arma, le robó la camioneta y escapó con sus cómplices.