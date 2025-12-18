Impactante video: un joven se resistió al robo de su moto y le dispararon a quemarropas en La Matanza

Embed

Repudio por la actitud de los delincuentes

Familiares del joven destacaron su esfuerzo y repudiaron el accionar de los delincuentes. “Lautaro es un pibe laburador, que se rompió el lomo para tener sus cosas y no se las iban a quitar”, expresaron.

El hecho generó una fuerte indignación entre los vecinos del barrio, que reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad urgentes. Remarcaron que el ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona muy transitada por peatones y familias.

foto-de-lautaro-el-joven-baleado-en-isidro-casanova-foto-gentileza-inforbano-F7ZLNRTUWJECZAIYHPG2LQMODE El joven baleado en Isidro Casanova. (Foto: gentileza Inforbano).

El asalto ya fue denunciado ante la Justicia, pero hasta el momento no hay detenidos ni se logró identificar a los agresores. La familia de la víctima pidió difusión del caso para aportar datos que permitan dar con los responsables del violento ataque.