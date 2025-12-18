Impactante video: un joven se resistió al robo de su moto y le dispararon a quemarropas en La Matanza
Los agresores abrieron fuego y la víctima se salvó de milagro ya que sólo recibió heridas en los pies y se encuentra fuera de peligro. La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad.
Un joven se resistió al robo de su moto y le dispararon a quemarropas en La Matanza.
Un violento hecho de inseguridad conmocionó este lunes al mediodía a la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, donde un joven fue baleado en los piestras resistirse al robo de su moto. El ataque ocurrió cerca de las 12.30 y quedó registrado en videos filmados por vecinos que presenciaron la dramática escena en plena calle.
La víctima, identificada como Lautaro, circulaba en su motocicleta por la intersección de Monseñor de Alvear y Juan de Alagón cuando fue interceptado por dos delincuentes que intentaron asaltarlo. Al resistirse, los agresores abrieron fuego a quemarropas, desatando momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona.
“Es la moto de él, no se va a dejar robar el pibito”, se escucha decir a dos mujeres que grababan el episodio mientras se producía el tiroteo. Según informó el medio local Inforbano, una amiga de la víctima indicó que los atacantes se desplazaban en una moto KTM Duke 200.
Durante el asalto, los delincuentes efectuaron varios disparos. Lautaro recibió heridas en ambos pies, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Fue asistido tras el ataque y permanece bajo seguimiento médico.
Repudio por la actitud de los delincuentes
Familiares del joven destacaron su esfuerzo y repudiaron el accionar de los delincuentes. “Lautaro es un pibe laburador, que se rompió el lomo para tener sus cosas y no se las iban a quitar”, expresaron.
El hecho generó una fuerte indignación entre los vecinos del barrio, que reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad urgentes. Remarcaron que el ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona muy transitada por peatones y familias.
El asalto ya fue denunciado ante la Justicia, pero hasta el momento no hay detenidos ni se logró identificar a los agresores. La familia de la víctima pidió difusión del caso para aportar datos que permitan dar con los responsables del violento ataque.