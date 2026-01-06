Video del ataque: balearon a un policía retirado durante un robo y ahora lucha por su vida

Un policía retirado de la Bonaerense resultó gravemente herido tras ser baleado durante un intento de robo en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero.
Balearon a un policía retirado durante un robo en Tres de Febrero y ahora lucha por su vida
Un policía retirado de la Bonaerense resultó gravemente herido tras ser baleado durante un intento de robo en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero.
El ex agente fue atacado por delincuentes armados mientras se encontraba dentro de su vehículo y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
El violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio de la zona.
Según las primeras informaciones, la víctima estaba dentro de su Volkswagen T-Cross cuando fue abordada por al menos dos asaltantes armados con fines de robo.
En ese contexto, el policía retirado intentó resistirse y se produjo un enfrentamiento armado en plena vía pública. Como resultado del tiroteo, el hombre recibió disparos en el abdomen, el cuello y uno de sus brazos, mientras que los delincuentes escaparon del lugar.
Personal médico trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Carrillo, en Ciudadela, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. De acuerdo a fuentes del caso, ingresó consciente al centro de salud, aunque su estado continúa siendo delicado.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, que dispuso las primeras medidas y ordenó un operativo cerrojo en la zona.
En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron rastrillajes en el barrio Derqui.
Como resultado de esos procedimientos, un joven de 18 años fue aprehendido en la calle Cerro Olivares al 3600. El sospechoso habría quedado registrado por cámaras de seguridad del área donde ocurrió el ataque y sus características físicas coincidirían con las de uno de los presuntos autores del hecho.