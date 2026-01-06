Video del ataque: balearon a un policía retirado durante un robo y ahora lucha por su vida

En ese contexto, el policía retirado intentó resistirse y se produjo un enfrentamiento armado en plena vía pública. Como resultado del tiroteo, el hombre recibió disparos en el abdomen, el cuello y uno de sus brazos, mientras que los delincuentes escaparon del lugar.

Personal médico trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Carrillo, en Ciudadela, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. De acuerdo a fuentes del caso, ingresó consciente al centro de salud, aunque su estado continúa siendo delicado.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, que dispuso las primeras medidas y ordenó un operativo cerrojo en la zona.

En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron rastrillajes en el barrio Derqui.

Un sospechoso detenido

Como resultado de esos procedimientos, un joven de 18 años fue aprehendido en la calle Cerro Olivares al 3600. El sospechoso habría quedado registrado por cámaras de seguridad del área donde ocurrió el ataque y sus características físicas coincidirían con las de uno de los presuntos autores del hecho.