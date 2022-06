"No tiene antecedentes de violencia de género, eso es un invento, es una injuria", Juan Pablo Martí, abogado de Rodrigo "La Hiena" Barrios

Melisa Anzoategui, pareja de Barrios ya había hablado sobre el hecho de que María Soledad nunca fue pareja de Barrios.

"Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo", asegura Melisa.

Por su parte, María Soledad Muñoz, asegura haber sido pareja de "La Hiena" Barrios, además ha declarado que vive amenazada luego de que ella lo denunciara por violencia de género.

"Antes no hubo amenazas no hubo nada, me parece de muy mala fe de parte de esta chica, sumado a otras circunstancias. Hay varios expedientes conductas o problemáticas de vida de ella en relación a su propia familia. Una ex pareja a la que agredió porque quería practicarle un ADN a su hijo, la propia madre que pide la internación porque dice que tiene problemas de doble personalidad, distintas causas penales que dan cuenta de distintas problemáticas violentas que ha tenido esta chica" asegura Martí.

Y agrega: "Y su propio hijito, que supuestamente participó de los actos violentos de Barrios, se fugó de su propia casa, del lado de su madre. Todo eso está en proceso de investigación. Con esto nosotros vamos a armar y estructurar nuestra teoría del caso de cara al juicio".

Según el letrado actualmente la defensa se encuentra trabajando para conseguir el arresto domiciliario para Rodrigo "La Hiena" Barrios.

"Me parece muy inoportuno y de muy mala fe de esta chica, si ya está preso, ya está en un penal, volvió a estar en un penal, qué más quieren que le haga. Y me parece un despropósito lo que se está haciendo con la violencia de género, porque así como Rodrigo Barrios está preso por ser famoso, a otra chica la desfiguraron a golpes en Tigre y el tipo entró y salió", concluye Martí.