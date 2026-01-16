Milei viaja este sábado Paraguay por el acuerdo Mercosur-UE y luego parte a Davos

La palabra de Quirno sobre el acuerdo

Desde la administración libertaria calificaron la concreción del acuerdo como un triunfo diplomático. El canciller Pablo Quirno afirmó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario subrayó además que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”.

El entendimiento también fue celebrado por el ex presidente Mauricio Macri, quien durante su gestión había impulsado el tratado y sostuvo que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

Aunque ya cuenta con el aval europeo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Mercosur y luego por los parlamentos de cada uno de los países miembros. Por ese motivo, el Gobierno argentino aguardará la definición formal del bloque regional antes de iniciar el trámite legislativo correspondiente.

El viaje a Davos

Tras el paso por Paraguay, el Presidente se trasladará a Davos para participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, donde tiene prevista una exposición ante líderes políticos y empresarios internacionales. La idea es que el Presidente viaje entre el domingo y el lunes a Suiza junto a la comitiva argentina integrada por su hermana Karina, el ministro de economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Allí hará escala para después asistir al Foro Económico Mundial de Davos.

Milei expondrá el miércoles 21, a las 11 (hora argentina, una hora antes del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo que la Cancillería trabaja para que haya un encuentro entre mandatarios.

Cómo es el resto de la agenda presidencial

El mandatario visita Córdoba para asistir va llevar adelante otra recorrida de agradecimiento en uno de los distritos donde obtuvo más votos. Allí participará del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, que se espera que tenga más de 25 mil asistentes.

Javier Milei y Fátima Flores

Después de su visita a Paraguay y de su viaje a Davos, del que retornará el viernes 23, el presidente confirmó que en su cuenta de la red social X que el martes 27 de enero va a ser parte de la nueva edición del Derecha Fest en Mar del Plata. En la ciudad balnearia se encuentra haciendo teatro su exnovia Fátima Flores, por lo que Milei podría asistir a una función de la obra de teatro de la comediante.