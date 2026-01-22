"Oremos por él": el desesperado mensaje de la mamá de Bastián tras el nuevo parte médico

Ante la necesidad de un soporte ventilatorio prolongado, el hospital informó que se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para avanzar en la programación de una traqueotomía, procedimiento destinado a asegurar una vía aérea más estable y segura. Desde el equipo de salud explicaron que este tipo de intervención es habitual en pacientes pediátricos que requieren respiración asistida durante períodos extensos.

El desesperado pedido de la mamá de Bastián

En paralelo, durante la jornada se llevaron a cabo estudios complementarios para evaluar la posible existencia de lesiones en el sistema nervioso central. Los resultados definitivos aún no fueron informados y se encuentran en proceso de análisis. Mientras tanto, el estado de Bastian continúa siendo de pronóstico reservado, con monitoreo permanente de sus parámetros clínicos.

En medio de la preocupación, Macarena, la madre del niño, compartió un mensaje cargado de angustia y esperanza en sus redes sociales. “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia. Oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”, escribió, acompañando el pedido de una cadena de oración por la recuperación de su hijo.