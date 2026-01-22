"Oremos por él": el desesperado mensaje de la mamá de Bastián tras el nuevo parte médico
El nene de 8 años continúa internado en estado crítico tras el choque en Pinamar. Los médicos intentaron retirarle el respirador, pero debieron reanudar la asistencia mecánica. Se confirmó la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.
"Oremos por él": el desesperado mensaje de la mamá de Bastián tras el nuevo parte médico
Un nuevo parte médico dio cuenta este jueves de la delicada evolución de Bastian Jeréz, el nene de 8 años que permanece internado en estado crítico tras sufrir un grave accidente vial en Pinamar. El niño continúa alojado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, bajo estricta supervisión del equipo médico.
Según el comunicado oficial, durante la tarde del miércoles los profesionales intentaron retirar de manera controlada el respirador con el objetivo de evaluar si el paciente podía recuperar la respiración espontánea. Sin embargo, la prueba no arrojó resultados favorables: Bastian no logró respirar por sus propios medios, una situación que los médicos atribuyeron a un posible compromiso neurológico. Frente a este cuadro, se decidió restablecer de inmediato la asistencia respiratoria mecánica para garantizar una adecuada oxigenación.
Cerca del mediodía, el Ministerio de Salud emitió un nuevo comunicado donde informaron que le hicieron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que “confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.
Asimismo, especificaron que se mantiene inmovilización cervical. El menor sigue en seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.
Ante la necesidad de un soporte ventilatorio prolongado, el hospital informó que se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para avanzar en la programación de una traqueotomía, procedimiento destinado a asegurar una vía aérea más estable y segura. Desde el equipo de salud explicaron que este tipo de intervención es habitual en pacientes pediátricos que requieren respiración asistida durante períodos extensos.
El desesperado pedido de la mamá de Bastián
En paralelo, durante la jornada se llevaron a cabo estudios complementarios para evaluar la posible existencia de lesiones en el sistema nervioso central. Los resultados definitivos aún no fueron informados y se encuentran en proceso de análisis. Mientras tanto, el estado de Bastian continúa siendo de pronóstico reservado, con monitoreo permanente de sus parámetros clínicos.
En medio de la preocupación, Macarena, la madre del niño, compartió un mensaje cargado de angustia y esperanza en sus redes sociales. “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia. Oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”, escribió, acompañando el pedido de una cadena de oración por la recuperación de su hijo.