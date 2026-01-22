Nuevo parte médico de Bastián tras el accidente en Pinamar: piden programar una traqueotomía
El último parte médico confirmó que el niño de 8 años está estable, sin fiebre, con respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos, tras diez días de internación en Mar del Plata.
Leve evolución en la salud de Bastián: bajó la fiebre y comenzó a responder a estímulos.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de Bastián el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, tras el grave accidente ocurrido el 12 de enero en Pinamar.
Según el informe oficial, durante la tarde del miércoles los profesionales intentaron retirar de manera programada la asistencia respiratoria para evaluar la capacidad del paciente de respirar de forma autónoma. Sin embargo, el procedimiento debió interrumpirse al constatarse la ausencia de respiración espontánea, un cuadro que sería de probable origen neurológico, por lo que fue necesario retomar el soporte ventilatorio.
Ante este escenario, el equipo médico resolvió realizar una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología con el fin de programar una traqueotomía, medida que busca garantizar una vía aérea más segura y estable para el paciente.
En tanto, durante la jornada de este jueves se llevaron adelante estudios complementarios para evaluar la posible existencia de lesiones en el sistema nervioso central, cuyos resultados definitivos aún se encuentran pendientes. El niño continúa bajo estricto monitoreo médico y con pronóstico reservado.
Uno de los datos más alentadores del reporte es que el niño presenta una respuesta parcial a estímulos, lo que representa un avance respecto de los informes previos.
Bastián permanece internado desde hace casi diez días y debió atravesar cinco intervenciones quirúrgicas a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque entre dos vehículos 4x4, entre ellas múltiples fracturas de cráneo y traumatismos abdominales severos.
Pinamar: imputaron al padre de Bastián tras el accidente en La Frontera
La Justicia imputó al padre de Bastián, el nene que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, luego de que pericias y testimonios indicaran que el niño circulaba a upa, sin cinturón de seguridad, una situación que habría sido determinante en la gravedad de las lesiones sufridas.
De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, el menor no contaba con medidas de seguridad al momento del impacto, lo que llevó a los investigadores a avanzar con la imputación del padre, quien conducía un UTV, por el delito de “lesiones culposas”.
En el marco de la investigación, también fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados en el hecho. No obstante, la Justicia busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno, mientras se reconstruye la mecánica del accidente.
Como parte de las medidas probatorias, los dos UTV y la camioneta Volkswagen Amarok quedaron secuestrados por la Policía y serán sometidos a peritajes técnicos, claves para determinar cómo ocurrió el siniestro y definir eventuales responsabilidades penales.