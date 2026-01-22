Nuevo parte médico de Bastián tras el accidente en Pinamar: piden programar una traqueotomía

Uno de los datos más alentadores del reporte es que el niño presenta una respuesta parcial a estímulos, lo que representa un avance respecto de los informes previos.

Bastián permanece internado desde hace casi diez días y debió atravesar cinco intervenciones quirúrgicas a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque entre dos vehículos 4x4, entre ellas múltiples fracturas de cráneo y traumatismos abdominales severos.

bastian-930x617

Pinamar: imputaron al padre de Bastián tras el accidente en La Frontera

La Justicia imputó al padre de Bastián, el nene que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, luego de que pericias y testimonios indicaran que el niño circulaba a upa, sin cinturón de seguridad, una situación que habría sido determinante en la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, el menor no contaba con medidas de seguridad al momento del impacto, lo que llevó a los investigadores a avanzar con la imputación del padre, quien conducía un UTV, por el delito de “lesiones culposas”.

En el marco de la investigación, también fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados en el hecho. No obstante, la Justicia busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno, mientras se reconstruye la mecánica del accidente.

Como parte de las medidas probatorias, los dos UTV y la camioneta Volkswagen Amarok quedaron secuestrados por la Policía y serán sometidos a peritajes técnicos, claves para determinar cómo ocurrió el siniestro y definir eventuales responsabilidades penales.