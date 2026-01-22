La tremenda denuncia contra al dueño de un supermercado chino por abusar de una nena de 11 años
El hecho ocurrió en Villa Luzuriaga y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Justicia investiga al comerciante, mientras vecinos realizaron una protesta frente al local.
Denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar de una nena de 11 años.
El dueño de un supermercado chino ubicado en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, fue acusado de abusar de una nena de 11 años dentro del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local es investigado por la Justicia.
El hecho ocurrió el martes pasado en un negocio situado en la esquina de Carabobo y La Porteña, cuando la menor ingresó a comprar junto a una amiga, también menor de edad. Según la denuncia, ambas fueron atendidas por el propietario del local, identificado como Y. L.
Las niñas solicitaron un agua saborizada y aguardaron en la zona de cajas mientras el comerciante se dirigía a las góndolas del fondo para buscar el producto. Las cámaras de seguridad, cuyas imágenes forman parte de la causa, registraron lo que ocurrió a continuación.
En el video se observa cómo Y. L. regresa con la botella, entrega primero el agua a la amiga de la denunciante y luego toma del cuello con ambas manos a la nena de 11 años. La secuencia se extiende durante varios segundos, en los que el acusado también se le abalanza, mientras la menor intenta apartarlo. Antes de soltarla, el comerciante le da una palmada en la espalda.
Tras el episodio, el hombre continuó atendiendo la caja y les cobró la compra a ambas niñas, sin que intervengan otros empleados ni clientes. En las imágenes también se ve a una mujer circulando por el local y al comerciante extendiéndole la mano a la menor a modo de saludo antes de que se retire junto a su amiga.
La nena le relató lo sucedido a su madre
Más tarde, la nena le relató lo sucedido a su madre, María José, quien realizó la denuncia. “Mi hija me dijo: ‘mami, el chino me tocó’”, contó la mujer ante la prensa. Esa misma noche accedió al video del hecho. “Lo vi varias veces y fui notando detalles. Para mí, lo que pasó es abuso”, afirmó.
La denuncia fue radicada en la Comisaría Los Pinos y tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, integrante de una unidad especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de La Matanza. La madre de la menor se reunió con la fiscal y luego aclaró que hubo un malentendido inicial respecto al avance de la causa. “Estaba muy nerviosa y malinterpreté lo que me explicó”, señaló.
La viralización de las imágenes y la gravedad de la acusación generaron una fuerte reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la familia de la nena se congregaron frente al supermercado para exigir explicaciones y la detención del acusado. La situación se tornó tensa cuando un grupo de al menos 20 personas intentó ingresar por la fuerza al local con intenciones de agredir al comerciante.
La llegada de personal policial evitó que el episodio escalara. Ante el riesgo de un linchamiento, los efectivos trasladaron a Y. L. a la comisaría ubicada frente al supermercado, donde permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaba la protesta.
Las medidas que tomó el fiscal del caso
Lejos de dispersarse, los manifestantes se dirigieron luego a la puerta de la dependencia policial, donde continuaron el reclamo e incluso incendiaron gomas. En ese contexto fue aprehendido el hermano de María José, quien posteriormente recuperó la libertad.
Tras evaluar las primeras pruebas, la fiscal Castelli resolvió no dictar medidas restrictivas de la libertad contra el acusado en esta etapa de la investigación, aunque sí dispuso una serie de condiciones. “Desde la fiscalía me informaron que está notificado, no puede salir del país, debe fijar domicilio y no puede abrir el negocio”, explicó la madre de la menor. El comerciante vive en una vivienda contigua al supermercado, pero se retiró del lugar tras la denuncia.
María José también mencionó una versión que habría escuchado en el barrio: “Dicen que el comerciante la acusó de robo y que por eso la tocó para revisarla. En el video se ve claramente lo que pasó. Para mí es abuso, ahora hay que esperar lo que determine la fiscal”.
Según indicó, su hija se encuentra contenida y tranquila, y aún no fue convocada a declarar. La causa continúa en investigación mientras se analizan las pruebas incorporadas al expediente.