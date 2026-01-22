La tremenda denuncia contra al dueño de un supermercado chino por abusar de una nena de 11 años

Embed

Tras el episodio, el hombre continuó atendiendo la caja y les cobró la compra a ambas niñas, sin que intervengan otros empleados ni clientes. En las imágenes también se ve a una mujer circulando por el local y al comerciante extendiéndole la mano a la menor a modo de saludo antes de que se retire junto a su amiga.

La nena le relató lo sucedido a su madre

Más tarde, la nena le relató lo sucedido a su madre, María José, quien realizó la denuncia. “Mi hija me dijo: ‘mami, el chino me tocó’”, contó la mujer ante la prensa. Esa misma noche accedió al video del hecho. “Lo vi varias veces y fui notando detalles. Para mí, lo que pasó es abuso”, afirmó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Los Pinos y tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, integrante de una unidad especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de La Matanza. La madre de la menor se reunió con la fiscal y luego aclaró que hubo un malentendido inicial respecto al avance de la causa. “Estaba muy nerviosa y malinterpreté lo que me explicó”, señaló.

Captura El supermercado chino permanece cerrado tras el hecho.

La viralización de las imágenes y la gravedad de la acusación generaron una fuerte reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la familia de la nena se congregaron frente al supermercado para exigir explicaciones y la detención del acusado. La situación se tornó tensa cuando un grupo de al menos 20 personas intentó ingresar por la fuerza al local con intenciones de agredir al comerciante.

La llegada de personal policial evitó que el episodio escalara. Ante el riesgo de un linchamiento, los efectivos trasladaron a Y. L. a la comisaría ubicada frente al supermercado, donde permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaba la protesta.

Las medidas que tomó el fiscal del caso

Lejos de dispersarse, los manifestantes se dirigieron luego a la puerta de la dependencia policial, donde continuaron el reclamo e incluso incendiaron gomas. En ese contexto fue aprehendido el hermano de María José, quien posteriormente recuperó la libertad.

Tras evaluar las primeras pruebas, la fiscal Castelli resolvió no dictar medidas restrictivas de la libertad contra el acusado en esta etapa de la investigación, aunque sí dispuso una serie de condiciones. “Desde la fiscalía me informaron que está notificado, no puede salir del país, debe fijar domicilio y no puede abrir el negocio”, explicó la madre de la menor. El comerciante vive en una vivienda contigua al supermercado, pero se retiró del lugar tras la denuncia.

Captura La nena le relató lo sucedido a su madre, María José.

María José también mencionó una versión que habría escuchado en el barrio: “Dicen que el comerciante la acusó de robo y que por eso la tocó para revisarla. En el video se ve claramente lo que pasó. Para mí es abuso, ahora hay que esperar lo que determine la fiscal”.

Según indicó, su hija se encuentra contenida y tranquila, y aún no fue convocada a declarar. La causa continúa en investigación mientras se analizan las pruebas incorporadas al expediente.