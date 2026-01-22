Desvalijaron a una modelo en sus vacaciones y le tomaron hasta el fernet: su principal sospecha de quién la "entregó"
Celeste Manzur, una modelo mendocina de 24 años, relató en TikTok el calvario que vivió durante sus vacaciones en Mar del Plata.
Desvalijaron a una modelo en sus vacaciones y le tomaron hasta el fernet.
Celeste Manzur es una modelo mendocina de 24 años que alquiló una casa en Mar del Plata para pasar sus vacaciones junto a tres amigos. Sin embargo, la expectativa de descansar y divertirse se desmoronó a las pocas horas de haber arribado a la ciudad. Cuando regresó de bailar durante la primera noche, descubrió que ladrones habían ingresado al departamento y se llevaron todas sus pertenencias, además de provocar destrozos.
Según relató, los delincuentes se llevaron siete valijas llenas de ropa, dos carry on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentación personal y dinero en efectivo. La situación fue tan angustiante que el grupo decidió abandonar la costa atlántica y regresar a sus hogares.
Los problemas habían comenzado incluso antes del robo. Al llegar al departamento, las jóvenes notaron que las imágenes del anuncio no coincidían con la realidad. “No me habían dicho que la propietaria vivía arriba”, resaltó también Manzur en su descargo de casi 7 minutos en TikTok, que se volvió viral.
En la misma línea, la joven contó que la dueña del lugar le avisó cuando ya estaba en viaje que “unas amigas de su hija” se quedarían en la planta superior y que la llave del departamento estaría “en una maceta”.
Embed
Sumado a esto, la seguridad del lugar también generó preocupación desde el primer momento. “Era un portón de madera que se cerraba apenas con una tablita”, detalló. Aun así, el grupo decidió pasar la estadía allí mientras buscaban otra alternativa de alojamiento.
Esa misma noche, los jóvenes salieron a bailar. De regreso, Celeste llegó antes que sus amigos y se dirigió al departamento. “A las 6 se me ocurrió ir antes de hacer otra cosa”, relató. “Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos”, agregó. Al no obtener respuesta desde el interior, decidió ingresar por la ventana.
Fue entonces cuando descubrió el desastre. “Cuando me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada. Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano”, se lamentó.
Lo que se sabe del robo a la modelo mendocina que desvalijaron
A través de las cámaras de seguridad de un vecino, el grupo pudo reconstruir cómo actuaron los delincuentes. Según las imágenes, tres personas llegaron alrededor de las 4:30 de la madrugada a bordo de un Fiat 147, estacionaron frente al departamento y entraron “como si nada”.
“Abren el portón, se llevan las siete valijas. Se tomaron un fernet mientras nos robaban, sabían todos nuestros movimientos. Se llevaron hasta mis bombachas. Evidentemente alguien nos vendió”, contó Manzur indignada.
Un dato que reforzó sus sospechas fue que los delincuentes no se llevaron ningún objeto del departamento. “Dejaron intactos la pava eléctrica, el microondas y el resto de los electrodomésticos. La tele se la podían llevar así nomás y la dejaron. Todo lo que era del departamento no lo tocaron”, aseguró. Solo rompieron una ventana para ingresar.
A la angustia del robo se sumó una sensación de desamparo. Según Manzur, desde la inmobiliaria las responsabilizaron por lo sucedido. “Nos echaron la culpa a nosotras, dijeron que habíamos dejado la ventana abierta. Me dijeron que manejaban la casa hace mucho tiempo y nunca les habían entrado a robar”, indicó.
Las sospechas de la modelo mendocina hacia la dueña
También apuntó contra las jóvenes que se alojaban en la planta superior, a quienes identificó como hijas de la propietaria. “Mágicamente desaparecieron. Agarraron el auto y se fueron. Nunca supe nada de ellas”, afirmó.
La Policía tampoco dio respuestas inmediatas. “Nosotros veíamos dónde estaban los chorros por el iPad, pero no nos ayudaron. Fuimos con la camioneta, llamamos al 911 y no se pudo hacer nada. No nos tomaron la denuncia”, cuestionó.
Por último, Manzur dejó entrever sus sospechas sobre la posible complicidad de la propietaria. En un comentario de TikTok, un usuario escribió: “Te entregó la dueña”, a lo que la joven respondió sin dudar: “Pienso lo mismo”.