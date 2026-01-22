Desvalijaron a una modelo en sus vacaciones y le tomaron hasta el fernet: su principal sospecha de quién la "entregó"

Embed

Sumado a esto, la seguridad del lugar también generó preocupación desde el primer momento. “Era un portón de madera que se cerraba apenas con una tablita”, detalló. Aun así, el grupo decidió pasar la estadía allí mientras buscaban otra alternativa de alojamiento.

Esa misma noche, los jóvenes salieron a bailar. De regreso, Celeste llegó antes que sus amigos y se dirigió al departamento. “A las 6 se me ocurrió ir antes de hacer otra cosa”, relató. “Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos”, agregó. Al no obtener respuesta desde el interior, decidió ingresar por la ventana.

Fue entonces cuando descubrió el desastre. “Cuando me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada. Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano”, se lamentó.

Lo que se sabe del robo a la modelo mendocina que desvalijaron

A través de las cámaras de seguridad de un vecino, el grupo pudo reconstruir cómo actuaron los delincuentes. Según las imágenes, tres personas llegaron alrededor de las 4:30 de la madrugada a bordo de un Fiat 147, estacionaron frente al departamento y entraron “como si nada”.

“Abren el portón, se llevan las siete valijas. Se tomaron un fernet mientras nos robaban, sabían todos nuestros movimientos. Se llevaron hasta mis bombachas. Evidentemente alguien nos vendió”, contó Manzur indignada.

Un dato que reforzó sus sospechas fue que los delincuentes no se llevaron ningún objeto del departamento. “Dejaron intactos la pava eléctrica, el microondas y el resto de los electrodomésticos. La tele se la podían llevar así nomás y la dejaron. Todo lo que era del departamento no lo tocaron”, aseguró. Solo rompieron una ventana para ingresar.

A la angustia del robo se sumó una sensación de desamparo. Según Manzur, desde la inmobiliaria las responsabilizaron por lo sucedido. “Nos echaron la culpa a nosotras, dijeron que habíamos dejado la ventana abierta. Me dijeron que manejaban la casa hace mucho tiempo y nunca les habían entrado a robar”, indicó.

Las sospechas de la modelo mendocina hacia la dueña

modelo

También apuntó contra las jóvenes que se alojaban en la planta superior, a quienes identificó como hijas de la propietaria. “Mágicamente desaparecieron. Agarraron el auto y se fueron. Nunca supe nada de ellas”, afirmó.

La Policía tampoco dio respuestas inmediatas. “Nosotros veíamos dónde estaban los chorros por el iPad, pero no nos ayudaron. Fuimos con la camioneta, llamamos al 911 y no se pudo hacer nada. No nos tomaron la denuncia”, cuestionó.

Por último, Manzur dejó entrever sus sospechas sobre la posible complicidad de la propietaria. En un comentario de TikTok, un usuario escribió: “Te entregó la dueña”, a lo que la joven respondió sin dudar: “Pienso lo mismo”.