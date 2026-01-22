El picante y cómplice reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "Se me vinieron flashes"

“Seguís con el mismo perfume de siempre, boludo. Se me vinieron flashes”, rompió el hielo Laurita entre risas.

El hijo de Carmen Barbieri destacó a su expareja: “Si hay algo que vos me diste es una enseñanza: darle mucha bola al oficio. Sos una mina muy profesional”. Luego, ella respondió a la misma consigna: “Fede, lo que me despertó fue eso de desestructurarme”.

“¿Te acordás la canción que te dedicó?”, preguntó Juanita Grosman. “Habíamos discutido, me llevó a un hotel, me sentó en una cama, prendió la tele y puso un videoclip", le respondió Laurita, y recordó que nunca "le habían dedicado una". "Lo escribí, sentía que estaba bien. Era un regalito”, dijo Fede, casi muriéndose de la vergüenza.

Embed

Cómo fue la separación de Laurita Fernández y Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal pusieron punto final a su relación en 2018, luego de un año intenso marcado por el amor, la exposición y una serie de crisis que terminaron por desgastar el vínculo. La separación no fue sorpresiva: desde hacía meses circulaban rumores de infidelidad y diferencias profundas que, con el tiempo, se volvieron imposibles de esquivar.

En su momento, fue Laurita quien habló con mayor apertura sobre la ruptura. Con la voz quebrada y lejos del escándalo, explicó que había apostado de lleno a la relación, que se había enamorado y que no se arrepentía de nada, pero que había llegado a un límite. El diálogo, según contó, existió hasta el final, aunque eso no alcanzó para seguir adelante.

Fede, por su parte, atravesó el quiebre en un contexto complejo, con exposición mediática y cuestionamientos que lo acompañaron durante mucho tiempo. Pese al dolor, ambos eligieron transitar la separación priorizando el respeto y lo compartido.

Años después, el paso del tiempo acomodó las piezas. Cada uno rehízo su vida, pero aquella historia —intensa, breve y muy observada— sigue apareciendo como una de las más recordadas del mundo del espectáculo argentino.