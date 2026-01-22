Jorge Rial rompió el silencio y aportó un dato clave sobre la prisión domiciliaria de Morena Rial

De acuerdo a lo que transmitió Castelo al aire, la detención de la garante no pondría en jaque la situación procesal de Morena. “No estaría peligrando porque es la garante, pero él es el que se encarga de mantener ese domicilio”, explicó el panelista, en base a la conversación con Rial.

Así, el periodista buscó despejar las versiones que circularon en las últimas horas y dejó en claro que, pese al revuelo judicial y mediático, la prisión domiciliaria de Morena Rial no estaría en riesgo, ya que el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Justicia depende directamente de él y no de la amiga detenida.

Embed

Qué compraron las amigas de Morena Rial con las tarjetas de crédito robadas

El martes trascendió una noticia que generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo: dos amigas de Morena Rial terminaron detenidas, acusadas de haber participado en una serie de robos en Costa del Este. Al día siguiente, en Lape Club Social (América TV), se revelaron más detalles sobre el caso.

"Las amigas de Morena Rial se fueron de compras con las tarjetas de crédito de las víctimas de cada uno de los robos de la Costa", informó Mauro Szeta durante el programa, dando cuenta de cómo se movían las sospechosas.

La cronista, desde Lucila del Mar, amplió la información sobre el modus operandi de la banda: "Con un escenario totalmente distinto de donde veníamos, de Costa del Este, donde era todo mucho más agreste y no había cámaras de seguridad, ¿qué hizo esta banda? A 10 minutos de Costa del Este ingresó a Lucila del Mar y con tarjetas robadas, uno de los centros donde vinieron a robar, es este super".

"Hicieron varias compras", señaló, y enseguida entrevistaron a Sebastián, el dueño del comercio. "Vino la policía y nos pidieron las cámaras para ver", relató el comerciante, describiendo cómo se llevó adelante el procedimiento.

Szeta quiso saber qué tipo de productos habían adquirido las detenidas, y el comerciante respondió sin vueltas: "Cosas chiquitas, poquitas cosas, boludeces, no fue una gran compra".

Finalmente, las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado terminaron de confirmar la maniobra: allí se veía a las dos jóvenes, una de ellas con gorra para disimular su identidad, comprando paquetes de fideos y snacks.