El dólar oficial cayó a su nivel más bajo en dos meses y se afianza la estabilidad cambiaria

Continúa la acumulación de reservas

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y extendió a 14 consecutivas su racha de compras de divisas, en línea con la estrategia oficial para recomponer las reservas internacionales. Este jueves adquirió USD 80 millones y llevó el acumulado de enero a más de USD 900 millones.

En total, el BCRA adquirió USD 903 millones en las últimas 14 ruedas. Las reservas brutas, que no incluyen los pasivos, alcanzaron los USD 45.399 millones tras un aumento diario de USD 322 millones, situándose en el nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021.

Más allá de las compras oficiales, un factor determinante para el aumento de las reservas en moneda extranjera es el alza del precio internacional del oro. El Central cuenta con unas 1,98 millones de onzas troy, que en la última rueda superaron los USD 4.900 por unidad.

Las proyecciones del Gobierno indican que durante 2026 la compra de divisas podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará condicionada por la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado cambiario.

En ese marco, el Central mantiene un límite operativo para sus intervenciones, que fija un tope del 5% sobre el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios. El objetivo es evitar distorsiones en la operatoria diaria, aunque en algunas ruedas ese porcentaje fue superado. Según estimaciones privadas, esas diferencias responderían a compras efectuadas fuera del MLC.