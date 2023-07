Pasó en A24: el representante de L-Gante y el abogado de quien lo denunció se cruzaron en vivo

En ese marco, Maxi "El Brother" agregó que "Elián no tiene antecedentes". En cuanto a si al artista le juega a favor o en contra su fama, indicó: "Acá le jugó en contra la fama y la ubicación, por quedarse en el lugar donde no tenía que estar. Todas las denuncias son de Rodríguez, ¿Elián no te das cuenta de que ya no podes estar ahí porque te denuncian?".

Además, se refirió a la detención domiciliaria: "Ojalá que se la den", afirmó, y completó con lo que le dijo L-Gante desde la cárcel: "Maxi, yo no voy a arreglar con nadie. Deciles que hicieron algo. Se murió el rehén, no hay arreglo con nadie porque yo estoy preso. Yo me quedo preso en tu casa o me quedo preso en un penal porque eso es lo que quieren".

Embed El representante de L-Gante se cruzó al aire con el abogado denunciante

El representante de L-Gante se cruzó al aire con el abogado del denunciante

Leonardo Sigal, el abogado denunciante de L-Gante que lleva adelante tres causas en su contra, fue entrevistado al mismo tiempo que Maxi el Brother sobre el final de su entrevista. En ese sentido, el letrado precisó: "Nunca le pedimos plata, que muestre de qué manera, qué día, cuando me reuní con él o cómo le pedí el dinero porque nunca ocurrió".

En cambio, el abogado explicó que el audio que circuló en los últimos días acerca de unos USD 6.000 dólares se debe a "un resarcimiento de las víctimas, más un 20%, que es lo que cobran los abogados". Por último, aclararon que ambos no tenían los números de sus teléfonos celulares, aunque Maxi cerró diciendo que el dinero se lo había solicitado "un intermediario".