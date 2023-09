Pelea de taxistas en Palermo: pidieron la suspensión de un chofer, pero encontraron un dato llamativo

Según pudo saber A24.com, la Policía de la Ciudad identificó a uno de los implicados. Se trata de un taxista de 50 años y se cree que es quien impactó contra el joven de la moto en Palermo. A partir de esto, en el plano judicial, fue imputado por lesiones.

Embed

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que ya le pidió al Gobierno porteño la suspensión de la licencia de este taxista y que le revoque la habilitación del servicio.

Sin embargo, desde ese organismo revelaron un dato llamativo: mientras este hecho ocurrió el 16 de septiembre, al hombre le renovaron su licencia el 25 de este mismo mes. Así lo informó en sus redes sociales Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la ANSV.

En relación con el otro sujeto, se sabe que huyó de la escena y todavía es buscado por las fuerzas de seguridad.

Tuit_ANSV.png

Cómo fue la pelea entre conductores en Palermo

En las imágenes que se hicieron virales se puede ver a los individuos que se enfrentan a golpes de puño en medio de la calle. En un momento, uno de ellos acelera para irse del lugar y se lleva por delante a un motociclista que pasaba. Ante esta situación, los testigos se abalanzan sobre el conductor y lo increpan.

Desesperado, el taxista grita "perdón", mientras algunos de los presentes comienzan a golpearlo entre insultos y otros piden "parar" la pelea. El hecho originó una riña masiva.

Embed

Qué dijo el motociclista atropellado

“Estaba volviendo a mi casa. Siempre agarro Gorriti o Niceto Vega. Y cuando llegaba a la altura de Thames y Serrano, vi que había dos tacheros tapando el tránsito”, contó Miguel, el motoquero atropellado, este martes en declaraciones al canal Telefe.

“Cuando vi el auto que venía, pensé que iba a perder las piernas”, sostuvo, y agregó: “Si no hubiese sido por el de visera que le tira el golpe, creo que el otro mucho no me hubiese pisado. Hubiera pasado a la misma velocidad al lado mío o capaz más lento”.

En este marco, Miguel dijo que no sufrió heridas de gravedad, pero que no pudo trabajar por días. “Estuve una semana y media sin laburar. Tenía el pie, y el tobillo muy dolorido. El hombro me lo sacó de lugar”, concluyó.