"Pensé...": el dramático relato del joven que intentó salvar a la mujer embarazada de la muerte

Antonella estaba acompañada por su marido, Patricio Foster, y por su hijo de 2 años. Según el testimonio del joven, el esposo le contó que ella comenzó a sentirse mal, que se estaba por desvanecer y que la recostó en el suelo, donde poco después convulsionó.

Leandro no estaba solo. Pidió asistencia médica formal y solicitó un desfibrilador (DEA). Lo llevaron, pero lo que encontró fue desesperante: el equipo estaba descargado.

“No podía creerlo, pensé que era una broma”, afirmó. Según recuerda, el médico designado por el evento solo le colocó a Antonella un monitor pequeño para medir la saturación y el ritmo cardíaco. En sus palabras, la atención no fue suficiente para el nivel de urgencia que presentaba la paciente.

Maternidad Santa Rosa Vicente López Antonella Pietro, embarazada de siete meses, no logró ser salvada en el Hospital de Vicente López.

La ambulancia tardó más de 30 minutos

En medio de la desesperación, Leandro no dejaba de hacer maniobras de reanimación. “Le sostuve la cabeza mientras se moría”, dijo con la voz quebrada. Pero pasaban los minutos y la ambulancia no llegaba.

Denunció que el servicio del SAME tardó alrededor de media hora en arribar al complejo Al Río. Para él, ese tiempo fue decisivo.

“Fue una desgracia que se pudo haber evitado”, sostuvo. Cuando finalmente los médicos llegaron, trasladaron a Antonella a la Maternidad Municipal Santa Rosa, donde se confirmó lo peor: la mujer había fallecido. Sin embargo, los médicos lograron inducir un parto de urgencia y salvaron a la beba, que permanece internada en estado grave.

El peso emocional del testigo: “Sigo angustiado e indignado”

Antonella Prieto y su familia Antonella Pietro, embarazada de siete meses, se desplomó y murió minutos después.

Después de todo, Leandro fue al hospital para saber cómo seguía la mujer a la que había asistido. Allí le informaron que había muerto. “Esa noche no pude dormir. Me siento impotente, indignado. Siento que no hice lo suficiente”, confesó.

Su testimonio volvió a poner en discusión la responsabilidad de los organizadores de eventos masivos frente a situaciones médicas extremas. ¿Había un médico capacitado? ¿Estaban en condiciones de actuar con rapidez ante una urgencia? ¿Por qué el desfibrilador estaba descargado? ¿Por qué no había una ambulancia en el predio?

La versión de los organizadores: “Teníamos todo en regla”

Exposición de Dinosarios en Vicente López

Ante las críticas, Lucas Biren, organizador del evento, respondió también ante los medios. Aseguró que había un médico en el lugar desde el inicio del show y que “no se puede abrir la exposición si no está presente”.

Según su versión, el profesional asistió de inmediato a Antonella, y luego llegaron dos ambulancias. “El servicio de área protegida llegó rápido, aunque no recuerdo el horario exacto. Por reglamento no teníamos que tener una ambulancia permanente”, agregó.

Sobre el desfibrilador, dijo que fue utilizado cuando se constató la pérdida del pulso, y que desconoce por qué el testigo dijo que no funcionaba.

“Tenemos todos los informes. El equipo reaccionó como debía. Fue una tragedia y lamentamos profundamente lo sucedido”, afirmó el organizador, visiblemente consternado.

La autopsia confirmó un cuadro de preeclampsia

El informe preliminar de la autopsia, ordenado por la Fiscalía de Vicente López Este, confirmó que Antonella Prieto sufrió un cuadro de preeclampsia. Esta condición médica se caracteriza por una hipertensión arterial severa que puede desarrollarse durante el embarazo, especialmente después de la semana 20 de gestación.

En este caso, el cuadro derivó en un paro cardiorrespiratorio fulminante, sin signos de violencia ni causas externas. La causa fue caratulada como muerte por causas naturales.

Su pareja, Patricio, indicó que el embarazo había transcurrido con normalidad, sin síntomas de alerta. Antonella no tenía enfermedades preexistentes, y estaba cumpliendo con todos los controles médicos habituales.

El estado de la beba: internada con pronóstico reservado

Mientras tanto, la pequeña que nació en medio de la emergencia permanece internada en neonatología, con pronóstico reservado. El equipo médico monitorea su evolución de forma permanente.

La beba nació prematura, y los especialistas explicaron que la preeclampsia puede afectar el flujo sanguíneo hacia la placenta, lo que impacta en el desarrollo fetal.

Por ahora, no será trasladada y recibe atención intensiva en la Maternidad Santa Rosa. La familia de Antonella pidió respeto y privacidad en este momento de profundo dolor.