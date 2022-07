"Soy el hijo del dueño del auto", confirmó ante la prensa un hombre esta mañana desde el lugar del accidente. Sobre el robo, detalló: "Mi papá va a a buscar a mi tía a la casa porque se iba de viaje. Salió y lo apuntaron cuatro tipos. Fue el sábado a la noche en Escobar. Lo encañonaron de frente".

En este marco, el hombre dio detalles del vehículo. "El auto tiene la patente adulterada de otro Vento de San Isidro", dijo, y agregó: "Encima, tenía toda la documentación arriba".

Sobre los delincuentes, aseveró: "Dicen que es una banda. Me parece que eran todos varones, sobre la chica (que también iba el el rodado y falleció) no tengo ni idea".

En relación a cómo se entero de la noticia, explicó: "Me levanto hoy a la mañana y me encuentro con el auto. Me pregunté si era el mismo color y efectivamente era".

Qué se sabe del choque y la persecución en la Panamericana

El trágico episodio se registró alrededor de las 4:30 de este viernes en el kilómetro 33,7 de la autopista Panamericana, en el Ramal Campana, mano a la provincia de Buenos Aires. Todo se inició cuando un automóvil Volkswagen Vento azul, con cuatro ocupantes, no se detuvo en un control policial en la zona de El Talar de Pacheco.

Según se informó, el conductor perdió el control del vehículo y, a pocos metros del peaje, chocó y se incrustó contra un camión que estaba estacionado.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres de los ocupantes del automóvil fallecieron, mientras que una persona, un menor de 16 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado hacia un hospital de la zona.

En el lugar trabajaban personal de Bomberos, efectivos policiales y personal médico. En tanto, se informó que el automóvil que protagonizó el accidente sería "mellizo", ya que, la patente que tenía no coincidía con el rodado