"Personalidades que rozan lo sádico" y "psicología de masa": el análisis de un psiquiatra sobre los rugbiers

"Después de lo que pasó, se fueron a festejar, como en un banquete se fueron a comer", agregó el profesional.

Y recalcó: "No hay que psiquiatrizar conductas delictivas puras. Yo veo personalidades que rozan lo sádico y lo perverso, y esto es el remate de una secuencia de hechos repetida. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo".

Con respecto a lo que sucedió la madrugada de 18 de enero de 2020 y la posible premeditación del hecho, el psiquiatra forense afirmó: "Creo que sí tenían la decisión, no sé si de matarlo, pero sí de golpearlo bastante y en la última curva se exacerbó. Cuando hay una conducta en manada, o cuando alguien arenga de afuera, esos impulsos pasan un poco más".

Con respecto a la actitud de no mostrar culpa ni arrepentimiento por parte de los rugbiers, argumentó: "Considero que internamente sí les pasan cosas. Creo que está todo muy ajustado a lo jurídico porque la respuesta emocional es totalmente esperable y el desborde es en cualquier momento".

Y a modo de ejemplo, puntualizó: "Hay uno (por Lucas Pertossi) que lo vi ayer y la posición corporal que toma es como de desborde, se despega al de al lado, se va para adelante y cierra los ojos. Tal vez el ese es desborde emocional que le permiten mostrar".

Por otro lado, se refirió también a la salud mental de los acusados antes del ataque: "Para saber que pasó en esas psiquis deberían haberse hecho pericias psiquiátricas y psicológicas y no hubo, se negaron a hacerlas. Acá juega la psicología de la masa, cuando se guarda silencio, se trata de hacer entender que algo no sucedió", explicó.

Y recalcó: "Son personalidades fuera de lo común, no quiere decir que no entiendan lo que hicieron. No tienen el mismo psiquismo y los mismos rasgos de personalidad de quienes estamos acá".

Por último, consultado por qué no hablan ni se despegan a lo planteado por la defensa, cerró: "Es una estrategia jurídica, no hay una explicación desde la psiquiatría de por qué no hablan".