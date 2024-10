Perturbador: revelan la razón que llevó a la policía a asesinar a sus hijos de 2 y 7 años

En este sentido, Diego Silva, padre de la suboficial Marina Silva, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva, ofreció una mirada más profunda a la problemática financiera que rodea a su hija.

Según la prensa local, el hombre contó que la oficial tenía un problema económico muy grande y expresó su frustración al señalar que su familia intentó ayudarla: “Le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a las deudas)”.

policia mato hijos-redacted_dot_app.jpg Los hijos de la mujer tenían solo 2 y 7 años.

En la audiencia de formulación de cargos, surgieron detalles más alarmantes. De acuerdo al medio local El Diario de la República Marina dejó una nota en la que afirmaba que “tenía el sueldo embargado y que no era culpa de Jonathan ni de su madre”.

En su escrito, asumió la responsabilidad de su situación financiera, manifestando: “Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no les falte nada a los niños”.

Además, el portal de San Luis reveló que la mujer debía, al menos en blanco, casi 7 millones de pesos a empresas de microcréditos. En los últimos tres meses había adquirido obligaciones por más de 2 millones de pesos.

Mató a sus dos hijos a balazos: qué más se sabe del hecho

El doble crimen ocurrió en el barrio Los Fresnos de Juana Koslay, entre las cinco y las seis de la madrugada del martes. Según la investigación, mientras los niños dormían en la cama que compartían con su madre, ella les colocó almohadas sobre las cabezas y disparó.

Posteriormente, envió un mensaje al grupo de WhatsApp con sus hermanos pidiendo perdón por sus acciones y llamó a la comisaría 34, donde prestaba servicios, antes de abandonar el lugar.

La policía, al descubrir los asesinatos, desplegó un operativo en la zona para encontrar a Silva, quien fue localizada poco después a orillas del dique Cruz de Piedra.

La mujer estaba sentada, llorando y con su arma reglamentaria, mientras repetía que deseaba quitarse la vida. Fue detenida y enfrenta graves cargos por la muerte de sus hijos.

MJ3PIYHDXJCUXJASX7BAO64M2Q.avif

Las perturbadoras notas que dejó la policía que asesinó a sus hijos

La fiscal a cargo, María del Valle Durán, reveló que durante la inspección de la escena del crimen se encontraron notas que también sostienen la hipótesis de problemas económicos como factor detrás de esta tragedia.

En declaraciones a La Gaceta Digital, la funcionaria explicó que se halló un mensaje escrita por Silva en el cuaderno escolar de una de las víctimas, donde se disculpaba por lo que iba a hacer y mencionaba sus deudas.

“Manifestó que no quería dejar a sus hijos como una carga para nadie y que quería estar con ellos”, indicó Durán, enfatizando la desesperación que reflejaban sus palabras.

Además, la madre había dejado dos carteles pegados en su casa: uno en la puerta trasera que decía “no entres” y otro en la puerta del frente que indicaba “Melina llama a la Policía, no entres”.