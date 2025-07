Pidió borrar el apellido de su padre femicida y la Justicia le dio la razón: el fallo que marca un precedente en Corrientes

femicida-cesar-acevedo femicida

La adolescente fue representada por la abogada Mariana Mendiburu, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes. Según detalló, el pedido se presentó luego de que el Superior Tribunal provincial confirmara la condena a perpetua contra Acevedo. A partir de ahora, todos los documentos oficiales de la joven llevarán únicamente el apellido Ricotti.

“Cuando ya teníamos la sentencia firme del caso de femicidio, iniciamos este proceso tan importante para la identidad de la niña”, explicó Mendiburu. “Ella se siente muy mal, le genera una gran vulneración ser llamada por ese apellido, que no la representa y que le recuerda la pérdida más grande que tuvo que atravesar”.

La iniciativa surgió directamente de la adolescente. Desde el mismo momento del crimen, expresó rechazo hacia su identidad legal. En la escuela, al escuchar su apellido, sentía dolor y vergüenza. Por eso pedía que la nombraran solo como Ricotti.

El juez Frutos tuvo en cuenta no solo el antecedente penal, sino también informes multidisciplinarios que daban cuenta del daño emocional sufrido. Además, él mismo había acompañado el proceso familiar de la niña desde el inicio del caso.

“Fue básicamente el estado emocional de la niña, su vulnerabilidad, las implicancias subjetivas de llevar el apellido paterno. Su identificación cotidiana estaba afectada psicológica, psiquiátrica y emocionalmente”, explicó Frutos en diálogo con la prensa. Y agregó: “Iba a la escuela y cada vez que la nombraban con ese apellido le provocaba angustia, lo que repercutía incluso en su desarrollo escolar”.

La audiencia final, en la que la joven explicó por qué quería el cambio, resultó determinante. Según relató el juez, ella expresó con claridad su deseo de ser identificada por la línea materna y mantener vínculos únicamente con esa parte de su familia.

Además del cambio de apellido, el fallo prohíbe cualquier acercamiento del padre y su familia a la adolescente. Desde entonces, su vida cotidiana y sus afectos están contenidos exclusivamente en el entorno materno.

“Ella manifiesta no mantener ningún tipo de lazo ni de comunicación ni con su progenitor ni con la familia paterna. Eso lo tuvimos en cuenta”, dijo Frutos, quien también subrayó que no existen antecedentes similares en el país. Aunque hubo casos de supresión de apellido por abandono o maltrato, no se conocía hasta ahora una resolución vinculada directamente a un femicidio.

La abogada Mendiburu confirmó ese dato. Contó también que la tutela de la chica quedó a cargo de su tía materna, y que la noticia del fallo fue recibida con gran alegría.

“Se lo dijeron y la nena empezó a saltar, a dar brincos en la cama. Estaba súper contenta, sonriente y con muchas ganas de tramitar su nuevo DNI”, contó la letrada. “Ahora falta hacer toda la documentación. Apenas iniciamos el trámite, ella ya quería su sentencia. Es algo muy positivo para su vida”.

El crimen que lo cambió todo

Según la investigación judicial, Alba Ricotti fue asesinada por Acevedo luego de comunicarle su decisión de terminar la relación. La reacción del hombre fue brutal, el femicida la arrastró hasta el patio de la casa, la roció con alcohol y le prendió fuego. La hija fue testigo de todo. Escuchó el ruido del líquido, abrió la puerta y vio a su madre envuelta en llamas.

La mujer, técnica de laboratorio del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, agonizó durante cuatro días antes de morir. El testimonio en Cámara Gesell de la nena fue clave para la condena de su padre.

“Este relato y la autoría de Acevedo se ven respaldadas por todas las comunicaciones que la víctima tuvo con su hermana, sus compañeras de trabajo y una amiga, a quienes había contado las agresiones que sufría, especialmente durante esa última semana”, señaló el Poder Judicial de Corrientes al confirmar la condena.