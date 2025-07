Explosivo descargo de Rodrigo Lussich contra Mario Pergolini que reflotó un conflicto del pasado

Este jueves, en Intrusos, Rodrigo Lussich le contestó a su colega. "Dije que tiene panza de burgués. Por otro lado, lejos estuvo de mí querer ofender a Mario. Creo que tenía una rebeldía que, con los años, la perdió", manifestó el periodista.

El conductor de América finalizó su descargo con un pase de factura con un viejo resquemor. "Cuando no era políticamente correcto. Cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas. ¿Te acordas? Me agarraban en los eventos y me hacían bullying. Me pasaban en el Top Five y me hacían conch... toda la semana. Lo hacía ustedes y era re cool. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes en CQC", cerró.

Una importante estelar plantó a Mario Pergolini en su programa: los motivos

Mario Pergolini debutó con su ciclo Otro día perdido en El Trece, marcando su esperado regreso a la televisión tras varios años dedicado al mundo del streaming. Sin embargo, el comienzo no fue el ideal: el programa no logró un gran rating y sufrió un duro revés con la baja de una invitada estrella.

Se trataba de un homenaje a Cris Morena, la reconocida productora, quien iba a ser celebrada con un gran despliegue escénico: un elenco numeroso preparado para cantar, bailar y actuar, rindiendo tributo a sus obras, canciones y espectáculos más icónicos desde el inicio de su carrera. No obstante, ella se bajó y Mario deberá buscar otra alternativa para su ciclo.

"Cris Morena estaba invitada al programa de Pergolini del 17 de julio. Escuchen la producción que le armaron... sabemos que tiene un monólogo, hay una edición, inteligencia artificial, que lo proproducen mucho", lanzó enigmática Yanina Latorre en SQP (América TV) y detalló la compleja preparación que requiere el programa de su colega.

Además, aportó datos sobre el enorme elenco que había sido convocado y el momento en que la productora comunicó su decisión de no participar: "Acaba de plantarlos, a las 19, después de que trabajaran todo el día para ello, armaron un musical, 50 chicos de su escuela que ahora hay que bajar. Estuvieron ensayando todo el día. Ella es productora, sabe lo que es."

Mostrando su malestar por no formar parte del programa del jueves por la noche, Latorre lo defendió con firmeza. "El programa de Pergolini depende de un invitado. No es como el nuestro: tiene un guion, está súper producido, es la entrevista. Si se cae el invitado, te arruina el programa. ¿A quién ponés en su lugar ahora?", expresó la conductora.

Las suposiciones sobre los motivos por los que habría decidido bajarse del envío fueron varias, pero ninguna concluyente. Lizardo Ponce arriesgó: “Porque tiene mucho trabajo”. “¿Por qué llueve?”, preguntó con ironía Majo Martino. “¿Se quedó sin voz?”, agregó con humor.

Lizardo insistió con su teoría: “Está full trabajando. Si una productora se baja, quiero creer que es por su trabajo”. La conductora, molesta, le respondió: "Basta Lizardo, basta de justificar. Yo también estoy trabajando, pero si a mí me invita Mirtha... Yo sé mis horarios de trabajo".

Finalmente, la conductora reveló: "Por una cuestión de ego de no ser la primera mujer invitada. Le molestó que la primera haya sido Cazzu".