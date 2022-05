Polémica en Recoleta: le robó el perro a un indigente y la escracharon en las redes

“Recoleta: un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ‘ni por un auto lo daba’. Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. Él no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo”, relató la joven en su cuenta de Twitter.

Captura de Pantalla 2022-05-16 a la(s) 07.34.45.png El posteo de la joven que se llevó el perro

“El tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí, la verdad, me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

Cómo fue el robo del perro al indigente en pleno Recoleta

La joven identificada como “Flor” se refugió a una cafetería con el perro y que ingresó la Policía de la Ciudad para intervenir en el caso.

“Les explicamos la situación y les dijimos que estaba todo el negocio de testigo, y nos dijeron que había alguien que se hacía cargo de las vacunas, una amiga de este hombre. Pero que no sabían si era verdad”, agregó.

“Obviamente entendieron la situación y nos dejaron la puerta abierta para irnos. Lo tapamos y salimos corriendo para buscar un taxi”, finalizó el relato, junto a los datos de su cuenta bancaria para recibir ayuda económica para enfrentar los cuidados que requiere el cachorro.

Captura de Pantalla 2022-05-16 a la(s) 07.37.10.png

La policía actuó de oficio y, luego de confirmar que el indigente tenía pedido de captura, lo detuvieron por varias horas. El hombre finalmente no quiso hacer la denuncia por el robo del perro.

En lugar de encontrar empatía con la gente de Twitter, Flor empezó a ganarse el apodo de la “cheta-roba perros”.

El testimonio del indigente al que le robaron el perro

Embed

Por su parte, el indigente habló con CrónicaTV y reclamó la devolución de su mascota. “Lo extraño mucho, es mi compañero. No le falta alimento, agua ni nada. Es juguetón, corre, juega, salta. Juega conmigo, nos reímos juntos. No es fácil conseguir otro, y no es lo mismo un perrito que otro. Creo que me debe estar extrañando”, indicó el indigente.

“Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita para orinar. Estaba creciendo a mi lado, no puede ser que me lo saquen así”, explicó el hombre.