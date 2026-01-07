Por qué liberaron a la mujer que atropelló y mató en Nordelta al hombre que iba a ser padre por primera vez

Embed

Quevedo conducía su Jeep Renegade blanca y, según las pericias, circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido en la provincia de Buenos Aires.

Una cámara de seguridad registró cómo Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y fue alcanzado por la camioneta, que perdió el control y lo embistió por la espalda.

Antes del accidente, la mujer se había filmado al volante y compartido un video en su cuenta de Instagram sonriendo, mientras llamaba a “respirar y hacer una pausa”, una escena que luego causó indignación por la tragedia que provocó.

Ramón Oscar Olivera, de 49 años, vivía en Grand Bourg, Malvinas Argentinas. Cada mañana combinaba colectivos y caminatas hasta llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.