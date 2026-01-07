Por qué liberaron a la mujer que atropelló y mató en Nordelta al hombre que iba a ser padre por primera vez

Yesica Loreley Quevedo, de 41 años recuperó la libertad luego haber sido imputada por atropellar y provocar la muerte de Ramón Oscar Olivera en el Corredor Bancalari de Nordelta.
La Justicia resolvió que Yesica Loreley Quevedo recupere la libertad mientras continúa el proceso judicial por el incidente que provocó la muerte de Ramón Oscar Olivera en Nordelta.
La Justicia resolvió que Yesica Loreley Quevedo recupere la libertad mientras continúa el proceso judicial por el incidente que provocó la muerte de Ramón Oscar Olivera en Nordelta.
Yesica Loreley Quevedo, de 41 años recuperó la libertad luego haber sido imputada por atropellar y provocar la muerte de Ramón Oscar Olivera en el Corredor Bancalari de Nordelta.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, a cargo del juez Walter Saetone, a cambio de una fianza de 3 millones de pesos.
Aunque la querella había pedido que permaneciera detenida, el magistrado consideró que Quevedo podía afrontar el proceso judicial en libertad, dado que fue imputada por homicidio culposo, un delito excarcelable.
El incidente ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, cuando Olivera, próximo a cumplir 50 años y a convertirse en padre por primera vez, caminaba por la banquina rumbo a su trabajo en Nordelta.
Quevedo conducía su Jeep Renegade blanca y, según las pericias, circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido en la provincia de Buenos Aires.
Una cámara de seguridad registró cómo Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y fue alcanzado por la camioneta, que perdió el control y lo embistió por la espalda.
Antes del accidente, la mujer se había filmado al volante y compartido un video en su cuenta de Instagram sonriendo, mientras llamaba a “respirar y hacer una pausa”, una escena que luego causó indignación por la tragedia que provocó.
Ramón Oscar Olivera, de 49 años, vivía en Grand Bourg, Malvinas Argentinas. Cada mañana combinaba colectivos y caminatas hasta llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.