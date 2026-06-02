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Así fue el brutal asesinato a un chofer de aplicación cuando iba a buscar a una pasajera: el video

Una cámara de seguridad captó el momento del ataque en el marco de un aparente intento de robo. La víctima terminó falleciendo de una puñalada.

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Delincuentes mataron de una puñalada a un chofer de aplicación en un intento de robo en Rafael Castillo. (Foto: captura)

Delincuentes mataron de una puñalada a un chofer de aplicación en un intento de robo en Rafael Castillo. (Foto: captura)

Un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado durante un violento intento de robo cuando se disponía a levantar a una pasajera en la puerta de su casa. El crimen ocurrió este martes por la mañana en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, y generó conmoción entre vecinos y trabajadores del transporte.

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La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, quien trabajaba como conductor de Uber para sostener económicamente a su familia. El hombre había llegado a bordo de su Ford Fiesta blanco hasta una vivienda ubicada sobre la calle Zinny al 3200 para iniciar un viaje solicitado a través de la aplicación.

De acuerdo con el testimonio brindado por la pasajera, una mujer de 35 años identificada como Caro Flores, empleada del Servicio Penitenciario Bonaerense en la Unidad 43, el ataque ocurrió en cuestión de segundos.

Según relató ante los investigadores, cuando se disponía a subir al vehículo fue sorprendida junto al conductor por cuatro delincuentes armados. Los agresores rodearon el automóvil y comenzaron a amenazarlos.

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La mujer aseguró que uno de los sospechosos portaba un arma blanca, mientras que otro efectuó disparos contra el conductor. En medio de la secuencia, uno de los asaltantes apuñaló a Olivera y lo dejó gravemente herido.

Pese a la violencia del ataque, los delincuentes escaparon sin concretar el robo y desaparecieron de la zona antes de que llegara la policía.

Las imágenes que registraron los últimos movimientos del chofer

Una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones captó parte de la dramática secuencia. En las imágenes puede observarse cómo Olivera logra poner en marcha el vehículo tras ser atacado.

Sin embargo, pocos metros después detuvo la marcha y descendió del auto mientras se sujetaba el pecho, visiblemente herido. Segundos más tarde fue asistido por una persona que transitaba por el lugar y que intentó ayudarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El conductor fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, pero ingresó inconsciente debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. Pese a los esfuerzos médicos, murió pocos minutos después como consecuencia de la puñalada recibida durante el intento de asalto.

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Otra cámara de seguridad registró el momento en que el conductor bajó del auto herido. (Foto: captura de video)

Otra cámara de seguridad registró el momento en que el conductor bajó del auto herido. (Foto: captura de video)

Buscan a los cuatro delincuentes que escaparon tras el crimen

La investigación quedó en manos de efectivos de la comisaría de Rafael Castillo y del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó una serie de medidas para identificar a los responsables.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y trabajan sobre la descripción aportada por la pasajera, que resultó ilesa y pudo brindar detalles fundamentales para reconstruir la secuencia.

Por el momento, los cuatro sospechosos permanecen prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

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