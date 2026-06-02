Así fue el brutal asesinato a un chofer de aplicación cuando iba a buscar a una pasajera: el video

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La mujer aseguró que uno de los sospechosos portaba un arma blanca, mientras que otro efectuó disparos contra el conductor. En medio de la secuencia, uno de los asaltantes apuñaló a Olivera y lo dejó gravemente herido.

Pese a la violencia del ataque, los delincuentes escaparon sin concretar el robo y desaparecieron de la zona antes de que llegara la policía.

Las imágenes que registraron los últimos movimientos del chofer

Una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones captó parte de la dramática secuencia. En las imágenes puede observarse cómo Olivera logra poner en marcha el vehículo tras ser atacado.

Sin embargo, pocos metros después detuvo la marcha y descendió del auto mientras se sujetaba el pecho, visiblemente herido. Segundos más tarde fue asistido por una persona que transitaba por el lugar y que intentó ayudarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El conductor fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, pero ingresó inconsciente debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. Pese a los esfuerzos médicos, murió pocos minutos después como consecuencia de la puñalada recibida durante el intento de asalto.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-7z6roF1780418640113-1780420749 Otra cámara de seguridad registró el momento en que el conductor bajó del auto herido. (Foto: captura de video)

Buscan a los cuatro delincuentes que escaparon tras el crimen

La investigación quedó en manos de efectivos de la comisaría de Rafael Castillo y del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó una serie de medidas para identificar a los responsables.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y trabajan sobre la descripción aportada por la pasajera, que resultó ilesa y pudo brindar detalles fundamentales para reconstruir la secuencia.

Por el momento, los cuatro sospechosos permanecen prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.