El curioso posteo de la conductora que atropelló y mató en Nordelta: "Ser fuerte todo el tiempo es agotador"
Yesica Loreley Quevedo se filmó reflexionando mientras iba al volante y lo puso en la cuenta de su emprendimiento de colchonetas para yoga.
La mujer dio positivo en el test de alcoholemia posterior al brutal impacto. (Video: Instagram/@lolaquevedo_yoga)
Semanas antes del trágicoaccidente en Nordelta que terminó con la vida de Ramón Oscar Olivera, la conductora imputada, Yesica Loreley Quevedo, publicó un video en sus redes sociales que hoy vuelve a cobrar relevancia. El mismo es mirado como un posible anticipo de su comportamiento imprudente al volante.
En la grabación, que se viralizó en las últimas horas, se la ve manejando una camioneta mientras se filma con el celular, sin tomar ninguna precaución. El contenido fue compartido en su cuenta @lolaquevedo_yoga, donde promociona su emprendimiento de colchonetas para yoga.
“Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé... pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin. Yo solo te deseo que puedas hacer una pausa y respirar”, escribió en el posteo, hoy leído en un contexto completamente distinto.
Tras el accidente, vecinos y usuarios en redes cuestionaron la combinación de uso del celular y consumo de alcohol, luego de que el test de alcoholemia arrojara 0,63 g/l de alcohol en sangre.
Embed
Cómo fue el accidente en Nordelta
Ramón Olivera, trabajador de la zona, murió el domingo cerca de las 7 de la mañana al ser atropellado mientras caminaba rumbo a su empleo por el Corredor Bancalari, a la altura del barrio Santa Bárbara, Tigre.
Las cámaras de seguridad registraron el momento:
La Jeep Renegade blanca conducida por Quevedo mordió el cordón
Desvió su trayectoria
E impactó por detrás a la víctima, que caminaba a un costado del camino
Situación judicial de la conductora
Tras el choque, la policía la detuvo y quedó imputada por homicidio culposo. Sin embargo, recuperó la libertad este martes, tras pagar una fianza, mientras la Justicia continúa con la investigación y analiza el material viralizado como posible evidencia de conducta previa.