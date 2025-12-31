El curioso posteo de la conductora que atropelló y mató en Nordelta: "Ser fuerte todo el tiempo es agotador"

Embed

Cómo fue el accidente en Nordelta

Ramón Olivera, trabajador de la zona, murió el domingo cerca de las 7 de la mañana al ser atropellado mientras caminaba rumbo a su empleo por el Corredor Bancalari, a la altura del barrio Santa Bárbara, Tigre.

Las cámaras de seguridad registraron el momento:

La Jeep Renegade blanca conducida por Quevedo mordió el cordón

Desvió su trayectoria

E impactó por detrás a la víctima, que caminaba a un costado del camino

nordelta Yesica Loreley Quevedo terminó con la vida de Ramón Oscar Olivera.

Situación judicial de la conductora

Tras el choque, la policía la detuvo y quedó imputada por homicidio culposo. Sin embargo, recuperó la libertad este martes, tras pagar una fianza, mientras la Justicia continúa con la investigación y analiza el material viralizado como posible evidencia de conducta previa.