Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón concentrará todas las causas contra Claudio Barrelier

Fiscal General El nuevo fiscal general de la Provincia, Carlos Rubén Lezcano. (Foto: gentileza La Voz)

Sin embargo, tras permanecer 20 días detenido, Barrelier recuperó la libertad por decisión judicial. Esa resolución quedó en el centro de las críticas luego de que el acusado fuera nuevamente detenido por el crimen de la adolescente.

Desde el punto de vista procesal, existía la posibilidad de un conflicto de competencia entre fiscalías. Inicialmente, la nueva causa podría haber sido remitida a Rodríguez debido a que ambas investigaciones compartían una calificación legal similar en sus primeros pasos: privación ilegítima de la libertad.

No obstante, la gravedad del caso de Agostina Vega modificó el escenario. En la Fiscalía General consideraron que debía prevalecer el expediente por femicidio y que la acumulación de ambas causas permitiría avanzar con mayor rapidez y sin duplicar actuaciones.

La decisión fue respaldada por sectores del Ministerio Público Fiscal que consideran prioritario evitar que la investigación vuelva a comenzar desde cero en otra fiscalía.

Las internas en la Justicia por el manejo del caso

La resolución no estuvo exenta de polémicas. Dentro del Ministerio Público Fiscal surgieron cuestionamientos porque el protocolo del fuero especializado en violencia de género establece que este tipo de investigaciones deberían tramitar en fiscalías específicas para delitos vinculados a violencia contra las mujeres.

Las críticas también alcanzan a Iván Rodríguez, cuya actuación volvió a ser observada debido a la decisión que permitió la liberación de Barrelier en 2025.

víctima Agostina Vega (Foto: redes sociales)

El antecedente que reabrió el debate sobre las causas de violencia de género

El caso de Claudio Barrelier comenzó a ser comparado con otro expediente que generó fuerte impacto institucional: el del doble femicida Pablo Rodríguez Laurta.

En aquel caso, la fiscal Jorgelina Gutiez quedó bajo investigación luego de haber dispuesto medidas alternativas para un acusado que más tarde fue señalado por los asesinatos de Luna Giardina, Mariel Zamudio y el remisero Martín Palacio.

El reclamo por más fiscalías especializadas

La causa Agostina Vega también expuso una problemática que desde hace años señalan distintos sectores judiciales: la insuficiencia de recursos especializados para abordar todas las denuncias por violencia de género.

Aunque Córdoba cuenta con estructuras específicas como el Polo de la Mujer, unidades judiciales especializadas y fiscalías dedicadas a este tipo de delitos, los recursos disponibles no alcanzan para absorber la totalidad de los casos que ingresan al sistema.

el-detenido-por-la-desaparicion-de-agostina-tiene-33-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-OTFKF4ZRZVC23NSRBN3QANDQOA Claudio Barrelier. (Foto: redes sociales)

Tras los casos de Rodríguez Laurta y Barrelier, crece dentro del Poder Judicial la postura de que todas las denuncias vinculadas a violencia de género, incluso aquellas que inicialmente parecen de menor gravedad, sean derivadas desde el comienzo a fiscalías y equipos técnicos especializados.