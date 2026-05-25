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Motín de presos en una comisaría de Balvanera: fuego, gas pimienta y heridos

El violento episodio ocurrió en la Unidad N°6 de la calle Venezuela al 1900. Un policía terminó hospitalizado. Hubo destrozos e internos heridos.

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Caos, fuego y fuga de presos en una comisaría de Balvanera: hubo heridos y un fuerte operativo

Un violento motín se desató durante la madrugada en la comisaría vecinal 3 de Balvanera y terminó con escenas de extrema tensión: internos amotinados, incendios dentro de los calabozos, disparos y gas pimienta que obligó a desplegar un importante operativo policial y de bomberos.

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El episodio ocurrió en la dependencia ubicada sobre Venezuela al 1900, donde al momento de los disturbios había 72 presos alojados. Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando una pelea entre internos derivó rápidamente en un enfrentamiento generalizado dentro de los calabozos.

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Cómo comenzó el motín en la comisaría de Balvanera

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el conflicto escaló en pocos minutos y provocó destrozos dentro de la dependencia policial. En medio del caos, algunos detenidos iniciaron un incendio y el humo comenzó a salir por las ventanas del edificio, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Ante la gravedad de la situación, grupos especiales de la Policía de la Ciudad ingresaron al sector de celdas con escudos y equipamiento antidisturbios para intentar recuperar el control.

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Durante el operativo se utilizaron gases irritantes y se escucharon detonaciones dentro de la dependencia. La tensión se mantuvo durante varios minutos mientras los efectivos intentaban contener a los internos.

Heridos, traslados y fuga de detenidos

Como consecuencia de los disturbios, al menos tres presos resultaron heridos y debieron ser trasladados a hospitales porteños bajo custodia policial. Además, un efectivo terminó lesionado y fue retirado del lugar en camilla.

En paralelo, nueve detenidos fueron derivados a otras comisarías para descomprimir la situación dentro de la dependencia.

Aunque inicialmente había trascendido que parte de los 70 detenidos habían escapado, fuentes de la fuerza porteña desmintieron la versión de la fuga.

Bomberos y ambulancias trabajaron durante varias horas en el lugar para controlar el incendio y asistir a los heridos, mientras la zona permaneció fuertemente custodiada por efectivos policiales.

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