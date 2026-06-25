La fuerte denuncia de una influencer contra el ex de Emily Ceco: le escribió desde la cárcel y ella mostró el chat.

Lejos de terminar ahí, la conversación subió rápidamente de tono. Laureana no se guardó nada y le respondió con dureza: "Me encantaría que personas como vos desaparezcan del mundo. Merecido todo lo que te está pasando, y encima te da la cara para mandar mensajes a mujeres. Ojalá pagues mucho tiempo por lo que le hiciste pasar a Emily".

Según las capturas difundidas, Martínez intentó defenderse: "Ojalá se pueda saber la verdad de todo. Ojalá. No te hablaba por nada en especial, solo me copan tus videos", escribió. Laureana no dejó pasar el comentario y le respondió con una frase contundente: "Miralos desde la cárcel". La conversación siguió con otro mensaje atribuido al condenado: "No tenés idea de lo que en verdad pasó, pero solo espero que el tiempo acomode todo".

Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de la influencer. Según relató, luego de intercambiar esos mensajes notó que Martínez había eliminado los primeros mensajes que le había enviado, como si hubiera sido ella quien inició el contacto. "Le dije que había eliminado los mensajes como si yo le hubiese hablado a él, y nunca más me contestó", aseguró.

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la revelación de que Laureana decidió comunicarse directamente con Emily Ceco después de recibir los mensajes. "Debo decirles que me quedé shockeada cuando vi el nombre de esta persona. Siempre banqué a Emily y me puse contenta cuando lo metieron preso", contó.

La influencer explicó que dudó antes de escribirle porque no quería revivirle un momento doloroso, pero finalmente optó por hacerlo para confirmar si la cuenta era auténtica. "Como soy impulsiva le escribí y le conté lo que pasó para saber si era la cuenta real de él. Hablé un montón con Emily, está igual de shockeada que yo. No podemos creerlo", relató.

Y cerró con una advertencia que generó aún más repercusión entre sus seguidores: "No es la primera vez que manda mensajes así a mujeres".

Las declaraciones de Laureana se viralizaron rápidamente y reabrieron el debate en redes sociales sobre el caso de Martínez, cuya condena por intento de femicidio había conmocionado a la opinión pública meses atrás. Horas después, la propia Emily Ceco rompió el silencio y confirmó que la violencia de su agresor sigue siendo constante, incluso desde la prisión.

¿Quién es el nuevo novio de Emily Ceco?

Tras la condena a 15 años de prisión de Santiago Martínez por intento de femicidio, Emily Ceco decidió apostar nuevamente al amor. Primero dio indicios en Instagram al publicar una foto tomada de la mano de un hombre sin revelar su identidad, y luego confirmó la relación en una nota con el programa Puro Show (El Trece), donde admitió que está conociendo a alguien y que podría presentarlo oficialmente en su próximo cumpleaños.

El conductor del ciclo aportó más detalles sobre el nuevo novio: se llama Kevin, tiene 32 años, tiene un hijo y trabaja como sindicalista en La Bancaria. La pareja se conoció hace un año a través de una aplicación de citas, en pleno proceso judicial de Emily, y mantuvieron el vínculo en reserva hasta ahora.

En cuanto a la condena, Emily había reaccionado con alivio y esperanza tras el fallo. Remarcó que la Justicia la escuchó y expresó su deseo de que el caso sirva como precedente, destacando que los jueces no esperaron a que algo peor ocurriera para tomar una decisión.