Previsional
ANSES
Jubilados
Paso a paso

PUAM 2026: ANSES publica los requisitos para tramitar la jubilación sin aportes del nuevo año

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación. Cuáles son los requisitos, qué beneficios incluye y cómo iniciar el proceso.

Cómo tramitar la jubilación sin aportes en 2026 (Foto: archivo).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación previsional destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación ni con pensiones otorgadas por organismos nacionales, provinciales o municipales, y que tampoco perciben la Prestación por Desempleo.

ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026
ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026

Se trata de un beneficio vitalicio y no contributivo, cuyo valor equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. El monto se ajusta todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, al igual que el resto de las prestaciones de ANSES.

Quienes acceden a la PUAM cuentan además con cobertura médica a través de PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares, como la Asignación por Hijo o Hijo con Discapacidad, la asignación por Cónyuge y la Ayuda Escolar Anual, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda tener activada la Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos personales, familiares y de contacto estén correctamente cargados y validados en la plataforma Mi Anses.

ANSES_pagos

Cómo solicitar la PUAM en 2026

El trámite se realiza de manera online a través de Mi Anses. Para ello, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con la clave, puede generarse desde la misma web.

Una vez dentro del sistema, se debe controlar que los vínculos familiares estén correctamente registrados en el apartado de datos personales y que el domicilio, el teléfono y el correo electrónico estén actualizados. Luego, se debe ingresar a la sección Solicitud de Prestaciones, seleccionar Pensión Universal para el Adulto Mayor y completar los pasos indicados. El estado del trámite puede consultarse posteriormente desde la opción de seguimiento de expedientes.

Requisitos para acceder a la PUAM

Para gestionar esta pensión, Anses exige cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener 65 años o más.

  • Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años, de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores al inicio del trámite.

  • No percibir ni tener derecho a jubilaciones o pensiones de ningún organismo nacional, provincial o municipal, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En caso de estar cobrando una jubilación o pensión, se deberá renunciar a la misma para acceder a la PUAM.

  • Mantener la residencia en la Argentina una vez otorgada la pensión. Se considera incumplido este requisito si la persona permanece fuera del país por más de 90 días corridos.

