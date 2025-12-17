PUAM 2026: ANSES publica los requisitos para tramitar la jubilación sin aportes del nuevo año

ANSES_pagos

Cómo solicitar la PUAM en 2026

El trámite se realiza de manera online a través de Mi Anses. Para ello, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con la clave, puede generarse desde la misma web.

Una vez dentro del sistema, se debe controlar que los vínculos familiares estén correctamente registrados en el apartado de datos personales y que el domicilio, el teléfono y el correo electrónico estén actualizados. Luego, se debe ingresar a la sección Solicitud de Prestaciones, seleccionar Pensión Universal para el Adulto Mayor y completar los pasos indicados. El estado del trámite puede consultarse posteriormente desde la opción de seguimiento de expedientes.

Requisitos para acceder a la PUAM

Para gestionar esta pensión, Anses exige cumplir con las siguientes condiciones: