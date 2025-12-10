El relato clave de la vecina del jubilado asesinado en Nuñez: "Varias veces vinieron y miraron para adentro"

Laura, una vecina de la víctima, relató en un móvil de A24 que "varias veces vinieron y miraron para adentro", y evaluó que esas personas venían "más para una usurpación que para un robo". La mujer descartó que se trataran de personas influencers las que se acercaban para usurpar casas y grabar contenido para redes sobre su recuperación sino que, planteó, que se trataba de gente en situación de calle.

"Los vecinos muchas veces nos involucramos y cuando él no estaba. Nosotros dimos aviso, nos acercábamos, le avisamos que la casa tenía dueño que estaba ocupada", amplió.

Respecto a una de esas ocasiones, Laura mencionó que "una vez específicamente" el jubilado la "denunció". "Estaba paseando a la perra y lo encontré sentado en los canteros de la pizzería de enfrente, le pregunté y me dijo que estaba esperando a la policía porque había llamado para avisar que había gente adentro de la casa porque escuchaba ruido y lamentablemente, la policía nunca apareció", sostuvo la vecina.

“Justicia x Alberto. ¡A una cuadra de la comisaría estamos!” y “Él advirtió varias veces que le querían entrar a la casa y no lo escucharon”, dicen los carteles que Ayelén colocó en la entrada esta mañana para reclamar esclarecimiento del caso.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad realiza peritajes dentro de la propiedad y releva información para reconstruir lo ocurrido. Los investigadores trabajan sobre la principal sospecha de un homicidio en ocasión de robo, según indicaron fuentes con acceso a la causa.