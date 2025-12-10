En vivo Radio La Red
PRESUNTO HOMICIDIO

El relato clave de la vecina del jubilado asesinado en Nuñez: "Varias veces vinieron y miraron para adentro"

Un jubilado de 70 años fue hallado muerto en su vivienda de Núñez y la fiscalía investiga un homicidio, ya que la víctima estaba maniatada y presentaba signos de violencia.

La casa del hombre se ubica en Vuelta de Obligado al 3100, en la intersección con Guayra y a una cuadra de la avenida Cabildo. Personal de la Comisaría 13 B llegó tras un pedido urgente de asistencia y se entrevistó con una mujer mayor que llevaba días sin poder comunicarse con su hermano, José Alberto. La puerta principal estaba entreabierta, aunque la reja de ingreso permanecía cerrada con llave.

Con su autorización, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron a José Alberto muerto en el living, hallazgo que fue luego confirmado por especialistas del SAME. El cuerpo presentaba una data de muerte mayor a 24 horas y lesiones compatibles con golpes, además de estar atado.

Dentro de la vivienda los agentes observaron un marcado desorden y una gran acumulación de objetos. Vecinos consultados describieron que José Alberto solía acumular cosas compulsivamente y que esa situación era conocida por quienes vivían en la cuadra.

Laura, una vecina de la víctima, relató en un móvil de A24 que "varias veces vinieron y miraron para adentro", y evaluó que esas personas venían "más para una usurpación que para un robo". La mujer descartó que se trataran de personas influencers las que se acercaban para usurpar casas y grabar contenido para redes sobre su recuperación sino que, planteó, que se trataba de gente en situación de calle.

"Los vecinos muchas veces nos involucramos y cuando él no estaba. Nosotros dimos aviso, nos acercábamos, le avisamos que la casa tenía dueño que estaba ocupada", amplió.

Respecto a una de esas ocasiones, Laura mencionó que "una vez específicamente" el jubilado la "denunció". "Estaba paseando a la perra y lo encontré sentado en los canteros de la pizzería de enfrente, le pregunté y me dijo que estaba esperando a la policía porque había llamado para avisar que había gente adentro de la casa porque escuchaba ruido y lamentablemente, la policía nunca apareció", sostuvo la vecina.

“Justicia x Alberto. ¡A una cuadra de la comisaría estamos!” y “Él advirtió varias veces que le querían entrar a la casa y no lo escucharon”, dicen los carteles que Ayelén colocó en la entrada esta mañana para reclamar esclarecimiento del caso.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad realiza peritajes dentro de la propiedad y releva información para reconstruir lo ocurrido. Los investigadores trabajan sobre la principal sospecha de un homicidio en ocasión de robo, según indicaron fuentes con acceso a la causa.

