Hallaron muerto a un reconocido violinista: la terrible denuncia que había realizado horas antes

La investigación quedó a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien dispuso una autopsia para establecer las causas del fallecimiento y determinar si los golpes denunciados tuvieron alguna relación con la muerte.

Qué pasó antes de la muerte del violinista en Santiago del Estero

Manuel Alberto Sánchez.

La secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Sánchez fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo. El músico presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y las piernas.

Según su declaración ante los efectivos policiales, había estado compartiendo bebidas alcohólicas en su domicilio con Orellana cuando, por circunstancias que todavía se investigan, la mujer presuntamente comenzó a golpearlo.

Los profesionales que lo atendieron diagnosticaron escoriaciones y politraumatismos, por lo que decidieron mantenerlo bajo observación.

Durante su permanencia en el hospital recibió hidratación intravenosa y atención médica. Con el paso de las horas recuperó la lucidez y, alrededor de las 8 de la mañana, obtuvo el alta.

Después regresó a su vivienda, sin que en ese momento se conociera la gravedad de lo que ocurriría durante el resto de la jornada.

Su hija lo visitó después del alta y horas más tarde lo encontró muerto

Manuel Alberto Sánchez y Dalma Judith Orellana.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es reconstruir qué sucedió durante las últimas horas de vida del violinista. De acuerdo con la información policial, Sánchez regresó a su casa, ubicada en la intersección de avenida Néstor Kirchner y San Martín, donde vivía solo.

Durante el mediodía, su hija se acercó para acompañarlo y llevarle comida. Según los reportes, el músico se encontraba consciente después de haber recibido el alta médica. Sin embargo, cuando la mujer regresó durante la noche, encontró a su padre tirado junto a la cama y sin responder a sus llamados.

La hija pidió asistencia médica y personal sanitario acudió al domicilio, donde constató que el hombre había fallecido. El hallazgo activó un operativo policial y judicial para establecer las circunstancias de la muerte.

Las primeras inspecciones no detectaron lesiones compatibles con disparos ni heridas de arma blanca. Tampoco se informaron signos evidentes de violencia en el interior de la vivienda.

Detuvieron a la mujer que el músico había denunciado por una golpiza

En paralelo a las actuaciones realizadas en la vivienda, la Justicia avanzó con la búsqueda de la mujer mencionada por Sánchez en su denuncia. Se trata de Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien fue detenida durante la madrugada del domingo.

Según la información policial, los efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 50 lograron localizarla en el barrio Toro Yacu, en inmediaciones de avenida San Martín y Chacabuco.

Al advertir la presencia de los uniformados, la sospechosa habría intentado refugiarse en una construcción abandonada, pero finalmente fue interceptada y trasladada a una dependencia policial.

La detención fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal Montenegro.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, Orellana había estado detenida en septiembre por un episodio ocurrido en un supermercado, donde fue acusada de participar en un robo y agredir a una empleada.

La autopsia será clave para determinar cómo murió "Chala" Sánchez

La principal incógnita que deberán resolver los investigadores es si el fallecimiento del violinista está relacionado con los golpes que sufrió durante la madrugada o si respondió a otra causa.

El fiscal Gustavo Montenegro ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial para realizar una autopsia.

El estudio forense deberá determinar la causa médica de la muerte y aportar elementos para establecer si las lesiones detectadas durante la atención hospitalaria tuvieron consecuencias posteriores.

Además, se dispuso el secuestro de elementos considerados relevantes para la investigación y la toma de declaraciones a vecinos y posibles testigos.

Quién era Manuel Alberto "Chala" Sánchez, el músico encontrado muerto

Manuel Alberto Sánchez tenía 73 años y era una figura conocida dentro del ambiente artístico de Termas de Río Hondo. Apodado "Chala", se destacaba por su trayectoria como violinista y guitarrista, dos instrumentos que lo vincularon con distintas expresiones de la música santiagueña.

Durante su carrera integró una agrupación musical de la provincia y participó en actividades vinculadas con el folclore.