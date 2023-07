Quedaron en libertad los patovicas agresores de Necochea: la palabra de Hugo, una de las víctimas

Embed

"Me presenté con mi abogado en el juzgado, pero ya habían hecho la audiencia. Esto no va a quedar así y nos vamos a ocupar de pedir la apelación", le dijo Hugo Aguilar, una de las víctimas, a A24, presente junto a familiares y amigos en la puerta del boliche Tom Jones en reclamo de justicia.

Las impactantes imágenes de la golpiza, que circularon ampliamente en redes sociales, mostraban a Hugo Aguilar quedando inconsciente tras recibir múltiples golpes por parte de varios individuos. El abogado Matías Afife, su representante, solicitó un cambio de carátula argumentando que hubo intención de matar en el ataque. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la justicia de garantías.

La sociedad se encuentra movilizada y exige respuestas claras por parte de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos y evitar que situaciones tan lamentables como esta vuelvan a repetirse en el futuro.

Cómo fue la brutal agresión de los patovicas a la salida del boliche

“Nosotros salimos a festejar el Día del Amigo porque somos una familia de trabajadores. Salí con mi hijo y cuando fuimos a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera. No sé en qué momento hubo un disturbio”, había relatado el hombre.

Al ver que su hijo, José, estaba siendo agredido, el hombre intervino. "Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", contó.

"Cuando reacciono, que dos chicos me ayudaron, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando”, continuó.

“Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande, te pegan una trompada y no necesitas más”, dijo y se lamentó por toda la situación que terminó de la peor manera.

José, su hijo, también dio su versión de los hechos: "Empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto”.