Nuevo giro en la causa por la desaparición de María Cash tras un fallo clave

Por ese motivo, la Cámara ordenó profundizar la investigación con nuevos peritajes y otras diligencias destinadas a reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis sostenida por los acusadores.

El tribunal también rechazó el planteo de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N° 2. La causa continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no encontrarse motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento.

maría cash 2.jpg

Romero había sido detenido el 26 de noviembre de 2024 por orden de la magistrada, luego de que la Fiscalía General del Distrito de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, lo imputara por el delito de “homicidio calificado por alevosía”. Hasta ese momento, el camionero había sido convocado a la causa en calidad de testigo.

El acusado quedó bajo sospecha seis días después de la desaparición de María Cash, a partir del testimonio de una persona que afirmó haber visto a una mujer haciendo dedo al costado de la ruta y que dijo haber observado el instante en que “un camión Mercedes Benz blanco la levantó”.

Cómo desapareció María Cash

María Cash tenía 29 años cuando se le perdió el rastro el 8 de julio de 2011. Cuatro días antes había partido desde la terminal de Retiro con destino a San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con el testimonio de su familia, la diseñadora de indumentaria planeaba comercializar prendas de su autoría y encontrarse con un amigo, Juan Pablo Dumon. No obstante, por razones que nunca fueron esclarecidas, descendió del micro de larga distancia antes de llegar a destino, en territorio salteño.

Qué dijo Romero en su declaración

Durante los primeros años de la investigación por la desaparición de María Cash, la causa estuvo atravesada por una gran cantidad de testimonios falsos que dificultaron la reconstrucción de los hechos. Según el Ministerio de Seguridad, se recibieron más de 4.000 alertas sobre su paradero, muchas de las cuales fueron descartadas por apócrifas, en un contexto marcado por la recompensa ofrecida por el Gobierno nacional.

En ese marco, Héctor David Romero declaró en distintas oportunidades como testigo y durante años no fue considerado sospechoso. Sin embargo, sus versiones contradictorias y nuevas pericias realizadas más de una década después reactivaron las sospechas en su contra.

Romero aseguró que el día de los hechos levantó a María Cash cuando hacía dedo sobre la Ruta Nacional 34, en la rotonda de Torzalito, General Güemes, a bordo de un camión Mercedes Benz blanco con acoplado. Según su relato, la trasladó hasta la zona de la Difunta Correa, en el paraje Palomitas, y luego continuó viaje hacia Joaquín V. González. Desde ese momento, no volvió a saberse nada de la diseñadora.

Uno de los principales elementos que lo comprometen es el análisis de la ubicación de su teléfono celular. Los registros de antenas y horarios no coinciden con los tiempos de viaje que declaró, especialmente en el tramo entre General Güemes y Joaquín V. González. A esto se sumaron pruebas técnicas que indicaron que algunas maniobras descriptas por Romero serían incompatibles con los tiempos que mencionó.

Además, los investigadores detectaron inconsistencias sobre el lugar exacto donde habría dejado a María Cash. En distintas declaraciones, Romero mencionó Finca El Estanque, Palomitas y el paraje Difunta Correa, cerca de la casa de la familia Crespín. Sin embargo, estas personas negaron haber visto al camionero o a la joven ese día, lo que abrió una nueva línea de investigación.

También se identificaron irregularidades en los horarios habituales de entrega de la carga que transportaba Romero. El día de la desaparición se registró una demora significativa que el camionero no pudo justificar.

Actualmente, la causa tramita en el fuero federal ante la presunción de que podría tratarse de un delito de trata de personas, una hipótesis que mantiene abierta la investigación.