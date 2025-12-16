Un patrullero atropelló una nena de 2 años en la vereda: la terrible acusación de los testigos

“Mi sobrina fue atropellada por una mujer policía junto con su acompañante. Iban con el celular en la mano y dicen que no la vieron”, denunció en redes sociales Rocío Ruiz, tía de la pequeña, visiblemente indignada por lo sucedido.

La mujer aseguró que el impacto fue violento y que la nena quedó inconsciente en el lugar. “Mi sobrina quedó bañada en sangre y está grave, en terapia intensiva”, expresó, y agregó un fuerte reclamo: “Exigimos justicia. Esto no es solo por mi sobrina, es por todos los ciudadanos que pueden ser víctimas de la impunidad”.

Según el testimonio de los familiares, el patrullero circulaba por la cuadra cuando atropelló a la menor. La familia apunta directamente contra la conductora del móvil policial y también contra su acompañante, a quienes acusan de estar distraídos con el uso del celular.

“El acompañante se supone que también usaba el teléfono. Todo pasó frente al domicilio de mi sobrina”, remarcaron los tíos de la niña en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Uno de los familiares sostuvo que el accidente se produjo por un “descuido” y manifestó su preocupación por la falta de información oficial tras el hecho. “Hasta el momento no sabemos el nombre de la policía involucrada ni si fue sometida a un control de alcoholemia”, señalaron.

El estado de salud Bianca, la menor atropellada

El estado de salud de la menor es delicado. De acuerdo a lo informado por Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la víctima, la niña sufrió un hundimiento de cráneo como consecuencia del impacto y debió ser operada de urgencia.

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, explicaron, conmovidos por la situación.

Tras la intervención quirúrgica, los médicos decidieron mantenerla en terapia intensiva para un control permanente. “Tiene que hacerse resonancias y otros estudios para evaluar cómo evoluciona”, indicaron los familiares, quienes permanecen a la espera de novedades médicas.

mama bianca

En medio de la angustia, la familia recurrió a las redes sociales para pedir acompañamiento espiritual.

“Los médicos están haciendo todo lo posible para su recuperación. Mi sobrina es una pequeña guerrera y confiamos en que Dios la va a sanar y la hará fuerte de nuevo”, escribió Rocío Ruiz en su cuenta de Facebook, donde además convocó a una cadena de oración.