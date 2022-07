Quién era Patricia Rodríguez, la mujer víctima de femicidio en Río Negro

Catriel es una ciudad petrolera de 40 mil habitantes que pertenece al departamento de General Roca en la provincia de Río Negro. Con el femicidio de Patricia serían tres en ocho años en Catriel.

El cuerpo de Patricia Rodríguez fue encontrado en un yacimiento petrolero la madrugada del jueves. Patricia, de nacionalidad boliviana, estaba siendo buscada por varios días antes de que encontraran su cadáver.

Patricia tenía un local de venta de ropa en el centro de Catriel. Además tenía planeado viajar a Roma en Julio donde planeaba reencontrarse con su actual novio, Francesco Nuvolari, un italiano de 27 años a quien había conocido en febrero.

“Era una mujer muy determinada, muy capaz de realizar cosas. Él la mató por eso. La mató porque en los últimos tres meses hizo grandes cambios”, afirmó Nuvolari a TN. “Primero, hizo una renovación completa de su casa; segundo, renovó la tienda donde trabajaba; tercero, compró el boleto de avión para viajar por Italia conmigo; y cuarto, le pidió el divorcio a este hombre”, expresó.

De acuerdo con el novio de la víctima, el acusado “se sintió inferior. No creyó que ella pudiera tener esa evolución en su vida”

Patricia Rodríguez nació en Santa Cruz de la Sierra y hace varios años se había radicado en Catriel debido al trabajo de Cronenbold, también boliviano y quien se desempeñaba en pozos petroleros de la zona.

Patricia tenía que tomar un remís el martes a las 11 para ir al aeropuerto de Neuquén, la acompañaría su amiga Lorena quien pasó a buscarla y al no encontrarla denunció su desaparición.

“Fui a la casa y no estaba. La llamé y nunca contestó. En la tienda tampoco estaba. Y fui a la casa del exmarido y no me atendió”, contó Lorena.