Merlo: quién era el empresario ejecutado a sangre fría por un ladrón con pedido de captura
Jorge Abelardo Acosta, de 64 años, fue baleado durante un intento de robo frente a una casa de repuestos. El acusado es un delincuente con un extenso prontuario.
Quién era el empresario que fue ejecutado a sangre fría en Merlo.
Los vecinos de Merlo siguen conmocionados tras el asesinato de Jorge Abelardo Acosta, un empresario de 64 años que fue ejecutado de un disparo en el pecho a plena luz del día durante un violento intento de asalto. El dato que generó aún más indignación es que el acusado del crimen, según confirmaron fuentes judiciales, debía estar preso.
Acosta, dueño de una empresa de transportes familiar y de un salón de eventos con patio cervecero y resto bar, fue atacado cuando se detuvo frente a una casa de repuestos para comprar un insumo para uno de sus camiones. El delincuente le disparó sin mediar palabra y murió en el acto. Tenía cuatro hijos.
Quién era Jorge Acosta, el empresario asesinado
El empresario era una figura muy conocida en la localidad de Libertad, donde llevaba adelante sus emprendimientos. Su salón de eventos está ubicado en Calle Real al 2000.
Acosta llevaba consigo un bolso con pesos y dólares, que el atacante ni siquiera llegó a robar. El disparo fue directo al pecho, mientras la víctima permanecía dentro de su camioneta.
Tras el crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor. “Qué triste noticia, me quedé helado. Fuiste una gran persona, exitoso en todo”, escribió un amigo. Desde la iglesia Misión Evangelística, donde Acosta participaba activamente, también lo despidieron con un emotivo mensaje: “Era su casa, éramos su familia y el lugar donde encontró paz”.
Una secuencia criminal que terminó en tragedia
El hecho fatal fue parte de una violenta seguidilla de delitos protagonizada por Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años. Todo comenzó en calle México al 600, donde robó un Peugeot 207 y huyó por varias cuadras.
Minutos después, intentó robar la Ford Ranger Limited de Acosta en la esquina de avenida Balbín (ruta provincial 40) y Salta. Allí le disparó y lo dejó gravemente herido en el asiento del conductor. Un patrullero pasó por la zona, pero no advirtió de inmediato la gravedad de la situación.
Al no poder arrancar la camioneta y tras chocar contra otro vehículo, Lezcano escapó a pie y continuó con los ataques: robó a mano armada una Renault Kangoo, se enfrentó a la Policía y luego sustrajo una Citroën Berlingo. La persecución terminó tras un choque en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue detenido.
Los efectivos le secuestraron una pistola Astra A-75 calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.
Lezcano, nacido en Chaco, tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024. Según confirmaron fuentes de la investigación, era buscado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes, en una causa que incluía robo, intento de homicidio y otros delitos graves.
Pese a haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, el delincuente permanecía prófugo y se ocultaba en Merlo.
Este domingo se negó a declarar ante la fiscal Adriana Sánchez Corripio, de la UFI N° 8 de Morón. Ahora enfrenta cargos por homicidio criminis causa, cuatro robos automotores (uno en grado de tentativa), resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.