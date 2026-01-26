Merlo: quién era el empresario ejecutado a sangre fría por un ladrón con pedido de captura

Tras el crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor. “Qué triste noticia, me quedé helado. Fuiste una gran persona, exitoso en todo”, escribió un amigo. Desde la iglesia Misión Evangelística, donde Acosta participaba activamente, también lo despidieron con un emotivo mensaje: “Era su casa, éramos su familia y el lugar donde encontró paz”.

acosta

Una secuencia criminal que terminó en tragedia

El hecho fatal fue parte de una violenta seguidilla de delitos protagonizada por Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años. Todo comenzó en calle México al 600, donde robó un Peugeot 207 y huyó por varias cuadras.

Minutos después, intentó robar la Ford Ranger Limited de Acosta en la esquina de avenida Balbín (ruta provincial 40) y Salta. Allí le disparó y lo dejó gravemente herido en el asiento del conductor. Un patrullero pasó por la zona, pero no advirtió de inmediato la gravedad de la situación.

robo merlo

Al no poder arrancar la camioneta y tras chocar contra otro vehículo, Lezcano escapó a pie y continuó con los ataques: robó a mano armada una Renault Kangoo, se enfrentó a la Policía y luego sustrajo una Citroën Berlingo. La persecución terminó tras un choque en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue detenido.

Los efectivos le secuestraron una pistola Astra A-75 calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.

Lezcano, nacido en Chaco, tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024. Según confirmaron fuentes de la investigación, era buscado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes, en una causa que incluía robo, intento de homicidio y otros delitos graves.

Pese a haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, el delincuente permanecía prófugo y se ocultaba en Merlo.

Este domingo se negó a declarar ante la fiscal Adriana Sánchez Corripio, de la UFI N° 8 de Morón. Ahora enfrenta cargos por homicidio criminis causa, cuatro robos automotores (uno en grado de tentativa), resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.