Policiales
Mujer
Palermo
Violencia

Una mujer atacó brutalmente a puñaladas al padre de su hijo en Palermo Chico y quedó detenida

La misma agresora llamó al 911, los efectivos encontraron al hombre mal herido y debió ser internado de urgencia, mientras que su pareja quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer de 27 años apuñaló al padre de su hijo, un joven de 26, tras una discusión en un departamento de Castex y Salguero, en Palermo Chico. La agresora quedó detenida y el hombre tuvo que ser internado por las heridas recibidas

En A24 informaron que un llamado alertó a la policía que minutos más tarde llegó a la vivienda ubicada en Castex al 3300 y se encontró con el hombre con lesiones en el tórax y en el brazo izquierdo. Por eso, fue trasladado a la clínica Mater Dei. que se encontraba en la misma cuadra de donde fue agredido.

En la causa interviene el Juzgado Criminal y Correccional N°44 a cargo del Dr. Bruniard, que ante la Secretaría N°115, de la Dra. González, dispuso la detención de la mujer por “tentativa de homicidio”.

Embed

La policía investiga las circunstancias del hecho

Si bien es materia de investigación el móvil de la agresión, la mujer dijo al ser detenida que fue en defensa propia. Sin embargo, la policía investiga las circunstancias del hecho y personal de Científica estuvo a cargo de los peritajes de la zona.

Según informaron en A24, el hijo no estaba presente y en ningún parte policial aparece el menor nombrado. Por su parte, el hombre llegó a decir que a la policía cuando era asistido por las puñaladas, que su pareja era “tóxica”, aunque la versión no fue oficial y se espera el devenir de las horas que va a determinar el devenir de la causa.

Luego trascendió que el llamado al 911 lo habría hecho la agresora, aunque es materia de investigación y quedó imputada por "tentativa de homicidio" y se espera que compadezca en una declaración oficial en las próximas horas. Por su parte el joven herido perdió mucha sangre, aunque no se conoció detalles de su estado de salud.

