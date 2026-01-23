Una mujer atacó brutalmente a puñaladas al padre de su hijo en Palermo Chico y quedó detenida

Según informaron en A24, el hijo no estaba presente y en ningún parte policial aparece el menor nombrado. Por su parte, el hombre llegó a decir que a la policía cuando era asistido por las puñaladas, que su pareja era “tóxica”, aunque la versión no fue oficial y se espera el devenir de las horas que va a determinar el devenir de la causa.

Luego trascendió que el llamado al 911 lo habría hecho la agresora, aunque es materia de investigación y quedó imputada por "tentativa de homicidio" y se espera que compadezca en una declaración oficial en las próximas horas. Por su parte el joven herido perdió mucha sangre, aunque no se conoció detalles de su estado de salud.