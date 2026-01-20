La mejor amiga de Morena Rial fue detenida y está acusada de robar casas en la Costa

El listado de detenidos se amplió con otros nombres: Guillermo Segovia, Brian Contreras y Eric Cañete. Y añadió: "Y aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez. Ella era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria. No sé si Evelyn, esta se llama Evelyn Denise Martínez, no sé si es la misma persona, sinceramente".

Más tarde, Guido Záffora despejó las dudas y confirmó: "Es la persona que visita a Morena en el penal".

Por último, Candalaft cerró con un dato clave: "Son tres robos. Dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes".

Qué dicen los turbios chats de Morena Rial sobre sus parejas y Jorge Rial

Aunque lleva meses privada de su libertad, Morena Rial vuelve a estar en el centro de la escena mediática por la filtración de conversaciones privadas. Los chats, difundidos en LAM (América TV), revelan pedidos de brujerías, amarres y trabajos espirituales que habría solicitado a una hechicera, con destinatarios que van desde sus parejas hasta su propio padre, Jorge Rial.

Según la información que aportó Pilar Smith, la mediática habría mantenido contacto durante años con una tarotista llamada Ailuz, incluso antes de su detención.

Tiempo atrás se había mencionado a Coral como la persona que le hacía ciertos trabajos místicos, pero la nueva angelita aclaró que en realidad existía otra figura. Se trata de una segunda “bruja” a la que Morena habría acudido en reiteradas ocasiones entre 2021 y 2025. "Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros", confió la panelista.

En ese contexto, la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito detalló que la influencer habría solicitado distintos rituales dirigidos a varias personas, desde "conseguir trabajo con Marcelo Tinelli", hasta insinuar que "aparentemente, su último embarazo fue producto de un ritual".

Smith también agregó que Morena pidió amarres y endulzamientos, tanto para sus parejas como para su padre, Jorge Rial, con el objetivo de obtener beneficios materiales. Para respaldar sus dichos, la angelita mostró chats en el programa, donde uno de los fragmentos más delicados expone un pedido directo: "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", escribió Morena.

En paralelo, Ángel de Brito sumó otra revelación: ante la solicitud de la bruja, Morena le envió el nombre completo y la fecha de nacimiento de su padre, acompañado de la polémica frase: "Lo tengo que endulzar al chot… ese".

Los mensajes también incluyen referencias a sus exparejas. En un audio dirigido a Ailuz, Morena menciona a Rodrigo, su última relación, y expresa su preocupación: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. Más adelante, en otro intercambio leído por De Brito, insistió: “Ojalá el pacto que dije el otro día funcione. ¿Cómo sabemos si hizo efecto o no?”.

La situación escaló aún más cuando la bruja pidió datos precisos sobre las personas que Morena quería “hacer bosta”. Allí aparecieron dos nombres fuertes: Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. En el caso de Ogas, la intención era revertir la separación y, según los chats, se habló de avanzar con “un vudú”.

Finalmente, en otro intercambio privado centrado otra vez en Rodrigo, Morena fue contundente: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. La respuesta de la bruja fue igual de impactante: le aseguró que él ya la había amarrado, razón por la cual ella sentía “desesperación”.