Tremendo momento: un hombre con un cuchillo amenazó a un cronista de El Trece en medio de un móvil

Ante la confusión, Jerez buscó entender el trasfondo: “Pero ¿cuál es el contexto?”. La joven explicó: “Él está en el almacén con la señora y con los chicos. Mi tía es la dueña y ella vino a hablar porque se quiere venir a vivir acá, a su casa, y ellos ya están ahí, pero no quieren irse y dejar la casa”.

Además, el cronista dialogó con el señalado como agresor, quien contraatacó con una acusación directa hacia su hermana: “Vos sos una ladrona, ¿por qué no decís la verdad?”.

Embed

Cómo fue el tenso momento de Giuliana Salguero al aire en TN

La cronista de TN, Giuliana Salguero, protagonizó un momento inesperado durante una transmisión en vivo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El hecho ocurrió en Recoleta, dentro de un comercio de bikinis, mientras realizaba un móvil para el noticiero Nuestra tarde. Allí, la periodista vivió una situación incómoda que terminó generando polémica.

En plena cobertura sobre el calor sofocante en la Ciudad de Buenos Aires, Salguero dialogaba con una vendedora cuando tomó una bikini del perchero y salió del local con la prenda en la mano. A los pocos segundos, la comerciante fue detrás de ella para pedirle que la devolviera.

"Vendeme o regalame algo, un traje de baño, a mí me gustó esta", decía la cronista mientras observaba los modelos. Al consultar el precio y escuchar la respuesta, reaccionó sorprendida: "77 mil, yo sabía que me iba a quedar un poco cara esta". Acto seguido, agregó: "Me la llevo, dale… Me la llevo. Bueno fue un placer, hasta luego", y se retiró del lugar con la bikini elegida. Afuera, comentó sonriente: "Señor, me acaban de regalar esta bikini, estoy de muy buen humor".

La alegría duró poco, porque la vendedora salió a buscarla y le pidió que entregara la prenda. Entre risas, Salguero reconoció al aire: "La vino a buscar, fui feliz por dos minutos pero son dos minutos que valieron la pena".

La escena generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud de la periodista y la acusaron de intentar llevarse la bikini sin autorización.

Lejos de mostrarse afectada por la controversia, Giuliana compartió el video en sus propias cuentas y restó importancia a la discusión que se instaló en las últimas horas sobre su accionar durante la nota.