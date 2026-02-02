Lesión sensible en Boca: Battaglia pasó por el quirófano y se libera un cupo para reforzarse

En ese contexto, la dirigencia evalúa con cautela los próximos pasos. La prioridad será encontrar un jugador que pueda cubrir una necesidad concreta del plantel y que esté a la altura de la competencia internacional, sin caer en incorporaciones apresuradas.

Dónde apunta Boca para reforzarse

Más allá de que la baja se dio en la mitad de la cancha, las urgencias actuales del equipo están claramente en el frente de ataque. Las primeras fechas del campeonato mostraron a un Boca irregular, con rotaciones constantes y dificultades para encontrar soluciones ofensivas.

El panorama se complejizó aún más por las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Ante ese escenario, el cuerpo técnico se vio obligado a recurrir a Lucas Janson —quien también terminó lesionado— y al juvenil Iker Zufiaurre, que no logró destacarse en sus primeras oportunidades en Primera División.

Por ese motivo, la búsqueda de un delantero centro se transformó en una prioridad, incluso después del debut oficial de Ángel Romero, una de las incorporaciones recientes que sumó minutos frente a Newell’s.

Cómo impacta esta situación en el armado del equipo

La posibilidad de sumar un refuerzo aparece como una oportunidad clave para corregir falencias que quedaron expuestas en el inicio del torneo. Boca sabe que no puede darse el lujo de improvisar, especialmente en un año que promete tenerlo como protagonista en la Copa Libertadores.

Mientras Battaglia comienza un largo proceso de recuperación, en el club analizan el mercado con lupa. La idea es aprovechar el cupo excepcional que se liberó y reforzar un plantel que, hasta ahora, no logró consolidarse ni encontrar regularidad en el funcionamiento.

La lesión del mediocampista deja un vacío importante, pero también obliga a Boca a moverse con inteligencia. En los próximos días se definirá si el Xeneize logra transformar una mala noticia en una oportunidad para fortalecerse de cara a lo que viene.