En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

Lesión sensible en Boca: Battaglia pasó por el quirófano y se libera un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado con éxito por una grave lesión en el tendón de Aquiles y estará seis meses fuera de las canchas. Más allá del impacto deportivo, Boca podrá utilizar un cupo excepcional para incorporar un reemplazante.

Lesión sensible en Boca: Battaglia pasó por el quirófano y se libera un cupo para reforzarse

La semana comenzó con una noticia fuerte en el mundo image . Luego de la victoria ante Newell’s en la Bombonera, el club confirmó que Rodrigo Battaglia fue operado con éxito por la lesión en el tendón de Aquiles y deberá afrontar una recuperación estimada en seis meses. Una baja sensible para el plantel, pero que, al mismo tiempo, abre una ventana inesperada en el mercado de pases.

Leé también Cuándo podría debutar Santiago Ascacíbar y qué le puede aportar al mediocampo de Boca
cuando podria debutar santiago ascacibar y que le puede aportar al mediocampo de boca

El mediocampista sufrió una lesión de gravedad que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas durante gran parte de la temporada. La ausencia de Battaglia representa un golpe desde lo futbolístico, por su rol dentro del equipo y su experiencia, pero el reglamento le ofrece a Boca una alternativa: contará con un plazo extra para sumar un refuerzo que ocupe su lugar.

image

(Foto: REUTERS)

Qué cambia para Boca tras la lesión de Battaglia

Si bien el mercado de pases ya se encuentra cerrado, la lesión de larga duración de Battaglia habilita al Xeneize a extender la búsqueda de incorporaciones durante diez días más. Esto le permite al club analizar opciones y reforzarse de cara a un 2026 exigente, con la Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos en el horizonte.

En ese contexto, la dirigencia evalúa con cautela los próximos pasos. La prioridad será encontrar un jugador que pueda cubrir una necesidad concreta del plantel y que esté a la altura de la competencia internacional, sin caer en incorporaciones apresuradas.

Dónde apunta Boca para reforzarse

Más allá de que la baja se dio en la mitad de la cancha, las urgencias actuales del equipo están claramente en el frente de ataque. Las primeras fechas del campeonato mostraron a un Boca irregular, con rotaciones constantes y dificultades para encontrar soluciones ofensivas.

El panorama se complejizó aún más por las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Ante ese escenario, el cuerpo técnico se vio obligado a recurrir a Lucas Janson —quien también terminó lesionado— y al juvenil Iker Zufiaurre, que no logró destacarse en sus primeras oportunidades en Primera División.

Por ese motivo, la búsqueda de un delantero centro se transformó en una prioridad, incluso después del debut oficial de Ángel Romero, una de las incorporaciones recientes que sumó minutos frente a Newell’s.

Cómo impacta esta situación en el armado del equipo

La posibilidad de sumar un refuerzo aparece como una oportunidad clave para corregir falencias que quedaron expuestas en el inicio del torneo. Boca sabe que no puede darse el lujo de improvisar, especialmente en un año que promete tenerlo como protagonista en la Copa Libertadores.

Mientras Battaglia comienza un largo proceso de recuperación, en el club analizan el mercado con lupa. La idea es aprovechar el cupo excepcional que se liberó y reforzar un plantel que, hasta ahora, no logró consolidarse ni encontrar regularidad en el funcionamiento.

La lesión del mediocampista deja un vacío importante, pero también obliga a Boca a moverse con inteligencia. En los próximos días se definirá si el Xeneize logra transformar una mala noticia en una oportunidad para fortalecerse de cara a lo que viene.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
Con un gol de Paredes, Boca Juniors venció 2-0 a Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura
El mensaje de Ascacíbar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca: "Seguramente..."
La AFA reveló el ranking de socios en Primera División: quién lidera y quién cierra

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar