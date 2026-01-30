José Coronado arrasa en Netflix con su nueva serie española de 5 capítulos y es el estreno del año
José Coronado regresa a Netflix con una nueva serie corta basada en una novela muy celebrada, ambientada en los años cincuenta y cargada de misterio.
Netflix y José Coronado suman un nuevo capítulo a una relación que se consolidó como una de las más exitosas de la ficción española reciente. La plataforma presentó en Madrid sus grandes apuestas para 2026 y, entre decenas de anuncios, uno se destacó. Se trata de El problema final, una serie de cinco episodios basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte.
La plataforma no reveló demasiados detalles en un primer momento. Sí dejó claro que se trata de una serie limitada, compuesta por cinco capítulos, y que su estreno está previsto para finales de 2026 o principios de 2027.
La presencia de José Coronado en Netflix volvió a funcionar como un reclamo inmediato. El actor encadenó éxitos recientes dentro del catálogo de la plataforma y su nombre quedó asociado a algunas de las series y películas españolas más vistas de los últimos años.
De qué trata El problema final en Netflix
Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.
Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.
El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.
La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).
El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar el pasado mes de abril del 2025, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevó a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.
José Coronado vuelve a Netflix con una nueva serie española
El actor regresó a Netflix después de protagonizar Entrevías y Legado, dos títulos que se colocaron entre los contenidos más consumidos de los últimos años. En El problema final, José Coronado interpretó a Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla a Sherlock Holmes. Ese pasado ficticio dentro de la propia historia se convierte en una de las claves narrativas de la serie.
La novela de Arturo Pérez-Reverte que inspira la serie
La serie se basa en la novela El problema final, publicada por Arturo Pérez-Reverte y recibida con excelentes críticas. El autor construyó un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes, pero desde una perspectiva propia y con un marcado sello personal.
El libro jugó con las reglas del género. Presentó un espacio cerrado, un número limitado de sospechosos y una investigación que avanza a través de diálogos, observación y deducciones. Esa estructura resultó atractiva para una adaptación televisiva en formato corto.
Un reparto coral con rostros muy reconocibles
Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cinco capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.