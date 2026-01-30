José Coronado arrasa en Netflix con su nueva serie española de 5 capítulos y es el estreno del año

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

El problema final Netflix 1.jpg

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar el pasado mes de abril del 2025, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevó a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

José Coronado vuelve a Netflix con una nueva serie española

El actor regresó a Netflix después de protagonizar Entrevías y Legado, dos títulos que se colocaron entre los contenidos más consumidos de los últimos años. En El problema final, José Coronado interpretó a Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla a Sherlock Holmes. Ese pasado ficticio dentro de la propia historia se convierte en una de las claves narrativas de la serie.

El problema final Netflix

La novela de Arturo Pérez-Reverte que inspira la serie

La serie se basa en la novela El problema final, publicada por Arturo Pérez-Reverte y recibida con excelentes críticas. El autor construyó un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes, pero desde una perspectiva propia y con un marcado sello personal.

El libro jugó con las reglas del género. Presentó un espacio cerrado, un número limitado de sospechosos y una investigación que avanza a través de diálogos, observación y deducciones. Esa estructura resultó atractiva para una adaptación televisiva en formato corto.

El problema final Arturo Pérez-Reverte.jpg

Un reparto coral con rostros muy reconocibles

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cinco capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.