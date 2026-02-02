Detuvieron a una banda por el robo a un supermercado y se encontraron con la más desagradable sorpresa

De acuerdo con las primeras actuaciones, Espinoza tenía en su poder su arma reglamentaria, una Bersa TPR calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada para intimidar a las víctimas durante el robo en el supermercado.

Un robo, más detenciones

Junto al efectivo policial fueron detenidos otros dos hombres: Carlos Espinoza, de 48 años, mecánico domiciliado en la localidad de Pilar, y Osvaldo Agustín Pascal, de 34, con residencia en Ezeiza. Ambos habrían participado del asalto y de la posterior huida.

Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró $657.700 en efectivo, monto que correspondería a la recaudación sustraída del comercio, además del automóvil utilizado para la fuga, que quedó incautado como parte de la investigación.

La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Almirante Brown, que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y reconstruir la secuencia completa del hecho.

En paralelo, desde el ámbito administrativo, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación inmediata de Ángel Mario Espinoza de la fuerza, mientras avanza el proceso disciplinario y judicial en su contra.