Policiales
policía
Robo
Insólito

Detuvieron a una banda por el robo a un supermercado y se encontraron con la más desagradable sorpresa

El hecho ocurrió en Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown. Los delincuentes tenían en su poder un auto de alta gama y $657.700.

Video: un policía robó un supermercado con su arma reglamentaria

Un asalto a mano armada ocurrido este sábado al mediodía en un supermercado de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, derivó en un episodio tan grave como inesperado: entre los tres detenidos por el robo, la Policía identificó a un oficial de la Bonaerense en actividad, que habría participado directamente del hecho utilizando su arma reglamentaria.

El hecho se registró alrededor de las 13:10, cuando efectivos motorizados de la División Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) II de Brown recibieron una alerta radial por un robo en curso. Según la información oficial, los delincuentes acababan de sustraer dinero del comercio y escapaban a bordo de un Volkswagen Vento gris.

Ante la advertencia, se desplegó un operativo cerrojo en la zona para interceptar el vehículo. La persecución finalizó en el cruce de avenidas Monteverde y Belgrano, donde los policías lograron cerrarles el paso y reducir a los ocupantes del auto.

Durante la identificación de los sospechosos, los agentes se encontraron con una situación insólita: el conductor del Vento fue identificado como Ángel Mario Espinoza, de 29 años, quien se desempeñaba como subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12 y se encontraba en servicio activo dentro de la Policía bonaerense.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Espinoza tenía en su poder su arma reglamentaria, una Bersa TPR calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada para intimidar a las víctimas durante el robo en el supermercado.

Un robo, más detenciones

Junto al efectivo policial fueron detenidos otros dos hombres: Carlos Espinoza, de 48 años, mecánico domiciliado en la localidad de Pilar, y Osvaldo Agustín Pascal, de 34, con residencia en Ezeiza. Ambos habrían participado del asalto y de la posterior huida.

Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró $657.700 en efectivo, monto que correspondería a la recaudación sustraída del comercio, además del automóvil utilizado para la fuga, que quedó incautado como parte de la investigación.

La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Almirante Brown, que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y reconstruir la secuencia completa del hecho.

En paralelo, desde el ámbito administrativo, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación inmediata de Ángel Mario Espinoza de la fuerza, mientras avanza el proceso disciplinario y judicial en su contra.

